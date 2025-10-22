दिल्ली: दुकान मालिक ने मजदूर को खंभे से बांधकर पीटा, चोरी का लगाया आरोप

नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में एक अमानवीय घटना सामने आई है. यहां के बाड़ा हिंदू राव इलाके में एक मजदूर युवक को उसके मकान मालिक ने बिजली के खंभे से बांध कर पीटा और उस पर पैसा चोरी करने का आरोप लगाया. यह मजदूर युवक इसी दुकान में काम करता है.

जब लोगों ने इस दुकान के मालिक से मामले की बात करनी चाही तो दुकान के मालिक ने कहा कि वो तब तक उसे बांध कर रखेगा, जब तक वो ये नहीं बता दे कि पैसे कहां हैं. दुकान मालिक की इन बातों से लगता है कि कानून या पुलिस उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में युवक खंभे से बंधा हुआ नजर आ रहा है और युवक कह रहा है कि मुझे दुकान मालिक ने चोरी के आरोप में बांध रखा है लेकिन मुझे नहीं पता कि पैसे कहां हैं.