दिल्ली जल बोर्ड के अफसर का मर्डर, चाकू से गोदी गई लाश बाथरूम में मिली, NSG में मेजर है बेटी

Delhi Murder: पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के बाथरूम में एक शख्स का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था. इसके बाद तुरंत क्राइम टीम और एफएसएल टीम को निरीक्षण और जरूरी कार्रवाई के लिए बुलाया गया.

दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी का मर्डर
सांकेतिक फोटो
  • दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बाथरूम में चाकू से गोदकर मार दिया गया.
  • बेटे ने 3 नवंबर की दोपहर को पुलिस को कॉल कर पिता की हत्या की जानकारी दी.
  • पुलिस मौके पर पहुंची तो फ्लैट के बाथरूम में एक शख्स का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था.
नई दिल्ली:

दिल्ली के रोहिणी इलाके में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. दिल्ली जल बोर्ड के एक अधिकारी को बाथरूम में चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया और घर में मौजूद लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी. शख्स की लाश घर के बाथरूम में मिली. उसने शव को बॉथरूम के अंदर चाकुओं से गोदा गया था. पुलिस सूत्रों के मुताबिक घर के अंदर फ्रेंडली एंट्री है. सवाल यह है कि जब फ्रेंडली एंट्री है तो फिर हत्या किसने की. एक तो घर के बाथरूम में घुसकर हत्या और दूसरा हत्या के बाद बहुत ही सुरक्षित तरीके से फरार हो जाना, कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. हत्या की ये वारदात 3 नवंबर को हुई.

बाथरूम में मिली दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी की लाश

 जल बोर्ड के अधिकारी सुरेश कुमार राठी की हत्या की जानकारी उनके बेटे अंकुर राठी ने खुद पुलिस को कॉल करके दी थी. जबकि उनकी बेटी NSG में मेजर के पद पर तैनात है. मृतक के बेटे ने 3 नवंबर की दोपहर   3:30 बजे बेगमपुर पुलिस थाने में एक पीसीआर कॉल कर कहा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई है. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वहां जाकर देखा तो फ्लैट के बाथरूम में एक शख्स का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था. इसके बाद तुरंत क्राइम टीम और एफएसएल टीम को निरीक्षण और जरूरी कार्रवाई के लिए बुलाया गया.

दो दिन से घर नहीं पहुंचा अफसर, बाथरूम में मृत मिला

यह खौफनाक वारदात इमारत की पहली मंजिल पर हुई. हैरानी की बात यह है कि मृतक अफसर उस फ्लैट में कभी-कभी ही जाते थे. वह आमतौर पर रोहिणी सेक्टर 24 के दूसरे फ्लैट में रहते थे. मृतक अधिकारी के बेटे ने पुलिस को बताया था कि उनके पिता पिता पिछले दो दिनों से घर नहीं आए हैं. वह फोन कॉल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं. जब वह उस फ्लैट पर पहुंचा तो वह अंदर से बंद था. घर से चाभी लाकर जब दरवाजा खोला तो उसके पिता अंदर मृत पड़े हुए थे. बेटे ने जब पिता की लाश को ठीक से देखा तो उनकी गर्दन के दाहिने हिस्से पर चाकू के घाव के निशान थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसजीएम अस्पताल भेज दिया है. वहीं  थाना बेगमपुर में धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस यह पता लगने की कोशिश कर रही है कि अफसर की हत्या किसने और क्यों की.

