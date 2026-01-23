विज्ञापन
विशेष लिंक

जरा सी बारिश और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर लगा भयंकर जाम

बारिश के बाद गाड़ियां रेंगती नजर आईं. लोगों को जाम के कारण दफ्तर जाने और फिर घर लौटने में भी देरी का सामना करना पड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
जरा सी बारिश और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर लगा भयंकर जाम
  • दिल्ली-एनसीआर में इस साल की पहली बारिश हुई जिससे लंबे समय से चल रहा शुष्क सर्दियों का दौर समाप्त हुआ
  • बारिश तेज हवाओं और आंधी के साथ हुई, जिससे दिल्ली के उच्च प्रदूषण स्तर में अस्थायी राहत मिली
  • मौसम विभाग ने बताया कि यह बदलाव इस वर्ष के पहले तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह कई जगहों पर बारिश होने से, लंबे समय से जारी शुष्क सर्दियों का दौर आखिरकार खत्म हो गया और राष्ट्रीय राजधानी में इस साल की पहली बारिश दर्ज की गई. आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दिल्ली में उच्च प्रदूषण स्तर से कुछ समय के लिए राहत दिलाई. मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में यह बदलाव इस साल के पहले तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है. हालांकि, इसके कारण दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम भी लग गया.

Latest and Breaking News on NDTV

ये स्थिति तब हुई जब इस रूट पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद है. गुरुग्राम यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोहों और 23 जनवरी को होने वाले अंतिम पूर्वाभ्यास के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में मंगलवार को एक परामर्श जारी किया था. परामर्श के अनुसार मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के 22 जनवरी को शाम पांच बजे से 23 जनवरी को अपराह्न 1:30 बजे तक गुरुग्राम/दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. इसी प्रकार 25 जनवरी को शाम पांच बजे से 26 जनवरी को अपराह्न 1:30 बजे तक भी यही नियम लागू रहेगा.

Latest and Breaking News on NDTV

सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए भारी वाहनों का मार्ग बदला जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पचगांव में केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा. सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद हुई और फिर शाम को शुरू हो गई. इसके चलते दिल्ली-गुरुग्राम में गाड़ियां रेंगती नजर आईं. लोगों को जाम के कारण दफ्तर जाने और फिर घर लौटने में भी देरी का सामना करना पड़ा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gurugram Rain, Gurugram Jam, Delhi Gurugram Jam, Delhi Gurugram Expressway Jam, Delhi Ncr Jam
Get App for Better Experience
Install Now