जरा सी बारिश और दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे पर लगा भयंकर जाम

दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार की सुबह कई जगहों पर बारिश होने से, लंबे समय से जारी शुष्क सर्दियों का दौर आखिरकार खत्म हो गया और राष्ट्रीय राजधानी में इस साल की पहली बारिश दर्ज की गई. आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दिल्ली में उच्च प्रदूषण स्तर से कुछ समय के लिए राहत दिलाई. मौसम विभाग ने बताया कि मौसम में यह बदलाव इस साल के पहले तीव्र पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है. हालांकि, इसके कारण दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भयंकर जाम भी लग गया.

ये स्थिति तब हुई जब इस रूट पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद है. गुरुग्राम यातायात पुलिस ने गणतंत्र दिवस समारोहों और 23 जनवरी को होने वाले अंतिम पूर्वाभ्यास के मद्देनजर दिल्ली में भारी वाहनों के प्रवेश के संबंध में मंगलवार को एक परामर्श जारी किया था. परामर्श के अनुसार मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के 22 जनवरी को शाम पांच बजे से 23 जनवरी को अपराह्न 1:30 बजे तक गुरुग्राम/दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. इसी प्रकार 25 जनवरी को शाम पांच बजे से 26 जनवरी को अपराह्न 1:30 बजे तक भी यही नियम लागू रहेगा.

सुचारू यातायात सुनिश्चित करने और यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए भारी वाहनों का मार्ग बदला जाएगा. राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर जयपुर की ओर से आने वाले भारी वाहनों को पचगांव में केएमपी एक्सप्रेसवे की ओर मोड़ा जाएगा. सुबह से शुरू हुई बारिश दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद हुई और फिर शाम को शुरू हो गई. इसके चलते दिल्ली-गुरुग्राम में गाड़ियां रेंगती नजर आईं. लोगों को जाम के कारण दफ्तर जाने और फिर घर लौटने में भी देरी का सामना करना पड़ा.