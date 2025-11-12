ब्लास्ट के बाद फीकी पड़ी चांदनी चौक की रौनक, आ रहे कम ग्राहक; अब तक इतने सौ करोड़ का नुकसान

दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किले के सामने से चांदनी चौक जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है. जिस जगह पर बम धमाका हुआ, वहां सोमवार शाम से ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जांच से जुड़ी दूसरी एजेंसियों के बड़े अधिकारी घटनास्थल से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. इसी वजह से इस पूरे इलाके में निजी गाड़ियों और बस की आवाजाही पर रोक लगी हुई है. मेट्रो स्टेशन भी सोमवार शाम से ही बंद है. इसकी वजह से चांदनी चौक के बाजारों में आम लोगों की संख्या काफी ज्यादा घट गई है.

धमाके से चंदनी चौक के बिजनेस को कितना नुकसान?

एनडीटीवी से बातचीत में कनफेडरेशन का ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव और चांदनी चौक से बीजेपी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "चांदनी चौक इलाके में लगभग 450 करोड़ से 500 करोड रुपए तक का व्यापार हर दिन होता है. 100 से 150 आइटमों की यह देश की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है. हमारा अनुमान है कि 300 से 400 करोड़ तक का व्यापार टेंपरेरी तौर पर चांदनी चौक में बम धमाके की वजह से प्रभावित हुआ होगा".

ग्राहक बाजार में वापस जरूर लौटेंगे

सांसद प्रवीण खंडेलवाल के मुताबिक, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, लोगों की आाजाही फर से शुरू हो जाएगी. उन्होंने कहा कि कस्टमर वापस लौटकर आएगा. पिछले दो दिनों से पूरा चांदनी चौक बाजार खुला है. जांच की वजह से सिर्फ दो मार्केट ही प्रशासन ने बंद कराए हैं.

प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, "जो B2C व्यापार है, जो कस्टमर बाजार में आता है, चांदनी चौक बाजारों में उसका आना कम है. लाल किले के सामने से होने वाली चांदनी चौक की एंट्री पर पुलिस ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है. ट्रांसपोर्टेशन का कोई साधन खुला नहीं है. मेट्रो स्टेशन बंद है, बसें भी नहीं जा रही हैं. निजी गाड़ियां वहां जा नहीं सकतीं. इस वजह से B2C कस्टमर बाजार में नहीं आ रहे हैं. शादी का सीजन है. बहुत से लोगों ने अपने ऑर्डर्स दिए हैं, ग्राहक बाजार में वापस जरूर लौटेंगे. यह सिर्फ टेंपरेरी इंपैक्ट है".