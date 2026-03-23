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खीर समारोह के साथ दिल्ली के बजट सत्र का आगाज, विकास और हरित राजधानी पर रहेगा फोकस

मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि बजट का लक्ष्य बेहतर नागरिक सुविधाएं, उन्नत बुनियादी ढांचा और एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना है जहां लोग आराम से रह सकें. 

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खीर समारोह के साथ दिल्ली के बजट सत्र का आगाज, विकास और हरित राजधानी पर रहेगा फोकस
मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने महिलाओं और स्कूली छात्राओं को कार्यक्रम के दौरान खीर खिलाई. 
  • दिल्ली सरकार ने सोमवार को बजट सत्र से पहले विधानसभा में ‘खीर’ समारोह का आयोजन किया.
  • CM रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट विकास की गति बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूती देने पर केंद्रित होगा.
  • उन्होंने इस बजट को दिल्ली को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाने की एक कार्ययोजना करार दिया है.
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नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने सोमवार को बजट सत्र से पहले विधानसभा में ‘खीर' समारोह का आयोजन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आगामी बजट विकास की गति तेज करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और निवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर केंद्रित होगा. इस समारोह में कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों के साथ-साथ किसान, चिकित्सक और शिक्षक भी उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम के दौरान मुख्‍यमंत्री ने महिलाओं और स्कूली छात्राओं को खीर खिलाई. 

इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बजट का लक्ष्य बेहतर नागरिक सुविधाएं, उन्नत बुनियादी ढांचा और एक ऐसा सकारात्मक वातावरण तैयार करना है जहां लोग आराम से रह सकें. 

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दिल्‍ली के विकास को नई गति देने के लिए काम: CM गुप्‍ता 

उन्होंने कहा कि सरकार निवासियों की लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने और दिल्ली के विकास को एक नई गति देने के लिए काम कर रही है. 

मुख्यमंत्री के अनुसार, बजट में छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं, हेल्‍थ इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के साथ ही स्वच्छ हवा और हरित राजधानी सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम शामिल होंगे. 

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विकास की दिशा बदलने के लिए किया काम: CM गुप्‍ता 

उन्होंने इस बजट को दिल्ली को अधिक रहने योग्य और टिकाऊ बनाने की एक कार्ययोजना करार दिया है. 

गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले एक साल में राष्ट्रीय राजधानी में विकास की दिशा बदलने के लिए काम किया है और यह बजट उन प्रयासों को और मजबूत करेगा. 

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