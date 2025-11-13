लाल किला के पास धमाके से पहले दिल्ली में कहां-कहां घूम रहा था उमर मोहम्मद?

- आतंकी उमर मोहम्मद ने धमाके में इस्तेमाल हुई कार दिल्ली के इलाकों में घूमाई थी.
- धमाके वाले दिन उमर मोहम्मद कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल में भी कार लेकर गया था.
- उमर मोहम्मद तुर्कमान गेट के पास स्थित एक मस्जिद में धमाके से पहले लगभग दस मिनट रुका था.
दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमके से पहले विस्फोटक से लदी हुंडई आई-20 कार राजधानी के कई इलाकों से गुजरी थी. आतंकी उमर मोहम्मद से जुड़ी कई सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिनमें वो कार के साथ दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में नजर आया है. सुरक्षा एजेंसियों ने उमर के पूरे कार रूट को खंगाला है. सामने आई जानकारी के अनुसार लाल किले के पास धमाका करने वाले डॉक्टर उमर फरीदाबाद से भागने के बाद मेवात पहुंचा था. वहां से होते हुए फिरोजपुर पहुंचा. फिर उमर ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पकड़ा और दिल्ली की तरफ आया. दिल्ली आने के बाद वो कई इलाकों में चक्कर लगाता रहा.
ब्लास्ट वाले दिन i20 कार में Connaught Place में दिखा था आतंकी डॉ. उमर, जानकारी सामने आई है कि उमर धमाके के दिन दोपहर 2 बजे दिल्ली के CP में भी नज़र आया था. जिसका CCTV वीडियो भी सामने आ गया है.#breakingnews #delhiblast pic.twitter.com/jVLXemlKb1— NDTV India (@ndtvindia) November 13, 2025
दिल्ली पुलिस के पास करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज है, जहां वो धमाके से पहले गया था. ताजा जानकारी के अनुसार धमाके से पहले आतंकी उमर मोहम्मद विस्फोटक से लदी कार कनॉट प्लेस भी लेकर गया था. एक नए वीडियो में उमर 10 नवंबर यानी धमाके वाले दिन 2 बजकर 5 मिनट पर कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में लेकर घूम रहा था. सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि उमर की कार 2 बजे कनॉट प्लेस की सड़क से गुजरी. इस दौरान इलाके में कम भीड़ थी.
मस्जिद के पास घूमता नज़र आया आतंकी डॉ. उमर, CCTV फुटेज आया सामने#breakingnews #delhiblast pic.twitter.com/ublaSHlnr6— NDTV India (@ndtvindia) November 13, 2025
एक अन्य सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो कि तुर्कमान गेट के पास का है. जानकारी के अनुसार हमलेवाले दिन उमर मोहम्मद यहां एक मस्जिद में गया था और 10 मिनट रुका था. दिल्ली की फैज़-ए-इलाही मस्जिद रामलीला मैदान के कोने पर तुर्कमान गेट के सामने स्थित है.
सूत्रों के अनुसार उमर मोहम्मद ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के रिंग रोड, फिर नार्थ डिस्ट्रिक्ट भी गया था. नार्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से वो अशोक विहार भी गया. यहां पर उसने कुछ खाना खाया खाना. खाना खाने के बाद वो दोबारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गया.
ब्लास्ट से पहले और कहां-कहां देखी गई कार
- सुबह 08:13 बजे: कार बदरपुर टोल बूथ से होते हुए दिल्ली में आई.
- सुबह 08:20 बजे: कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप पर दिखाई दी.
- दोपहर 2 बजे: कनॉट प्लेस में कार दिखी
- दोपहर 03:19 बजे: कार लाल किला परिसर के पास स्थित पार्किंग एरिया में दाखिल हुई.
- शाम 6:48 बजे: कार लाल किला पार्किंग एरिया से बाहर निकली
एक अन्य वीडियो में किसी मस्जिद के पास भी संदिग्ध आतंकी उमर को टहलते हुए देखा गया है. पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या वो इलाके की रेकी कर रहा था या किसी से मिलने आया था.
दिल्ली धमाके से जुड़ी अन्य जानकारी
- दिल्ली में लाल किले के धमाके में इस्तेमाल की गई हुंडई आई-20 कार फरीदाबाद के सेक्टर-37 स्थित एक सेकेंड-हैंड कार डीलर से खरीदी गई थी.
- यह घटना पुलिस की ओर से फरीदाबाद में एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने और 2,900 किलोग्राम विस्फोटक और भारी मात्रा में हथियार व गोला-बारूद जब्त करने के कुछ घंटों बाद हुई.
- पुलिस ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जम्मू-कश्मीर के दो डॉक्टरों, आदिल अहमद राथर और मुजम्मिल को गिरफ्तार किया है, जो इन आतंकी संगठनों से जुड़े थे.
- इस कार ब्लास्ट को लेकर यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ-साथ विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
