दिल्ली: BMW चला रही महिला ने वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी को मारी टक्कर, मौत, पत्नी गंभीर

दिल्ली में रविवार को BMW की टक्कर में वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई. नवजोत पत्नी के साथ बांग्लासाहिब से बाइक से घर लौट रहे थे. तभी उन्हें कार से तेज टक्कर मार दी.

नई दिल्ली:

Delhi BMW Accident: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार को BMW की टक्कर से वित्त विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की मौत हो गई. मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास स्थित रिंग रोड हुआ. हादसे के बाद वहां लंबा जाम लग गया. पुलिस को इस बारे में लगातार PCR कॉल मिलती रहीं. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि एक BMW कार बीच सड़क पर बुरी तरह से पलटी हुई है और एक बाइक डिवाइडर के पास खड़ी मिली.

कार चला रही महिला बाइक में मार दी टक्कर

चश्मदीदों के मुताबिक, कार चला रही महिला ने बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद महिला और उसके पति ने एक टैक्सी ली और घायलों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया. थोड़ी देर बाद अस्पताल से पुलिस को सूचना मिली कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है.

वित्त मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत

इस हादसे में जान गंवाने वाले बाइक सवार की पहचान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह के रूप में हुई है. बताया गया कि वो पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारा से घर वापस जा रहे थे. इसी दौरान रिंग रोड पर BMW चला रही महिला ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी.

कार चला रही महिला और उसके पति भी घायल

वहीं, कार चला रही महिला और उसका पति भी हादसे में घायल हो गए और फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं. पुलिस ने कार और बाइक को कब्जे में ले लिया है. मौके की जाँच के लिए क्राइम टीम और FSL टीम भी पहुंची. फिलहाल इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. हादसे के चलते रिंग रोड पर करीब एक घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहा.

डिप्टी सेक्रेटरी के बेटे ने कहा- पास के बदले दूर के हॉस्पिटल में लाया गया

हॉस्पिटल में डिप्टी सेक्रेटरी के बेटे ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाने के बजाय 17 किलोमीटर दूर जीटीबी नगर स्थित न्यू लाईफ अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित किया गया.

कार चला रही महिला भी हॉस्पिटल में भर्ती

दुर्घटना में शामिल BMW कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है. चालक हादसे के बाद फरार है. हालांकि मृतक सेक्रेटरी के बेटे ने बताया कि जीटीबी नगर के न्यू लाईफ हॉस्पिटल में भी उस महिला का भी इलाज चल रहा था, जिसने पापा को टक्कर मारी, लेकिन इस बात की जानकारी उन्हें नहीं दी गई.

Delhi, Delhi BMW Car Accident, Delhi BMW Crash, Delhi Accident, Deputy Secretary Navjot Singh
