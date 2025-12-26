विज्ञापन

GRAP-4 हटने के बाद दिल्ली में स्कूल ऑनलाइन चलेंगे या ऑफलाइन? दूर कर लीजिए अपना कंफ्यूजन

सर्कुलर के अनुसार, क्लास 6 से 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स की अब फिजिकल क्लास होंगी. जबकि नर्सरी से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स हाइब्रिड मोड में रहेंगे. मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन हैं.

Delhi School News: दिल्ली-एनसीआर की हवा में सुधार के बाद ग्रैप स्टेज-IV की पाबंदियां हटा दीं गई हैं. हालांकि स्टेज-I, II और III के तहत आनेवाली पाबंदियां सख्ती से लागू रहेगी. ग्रैप स्टेज-IV हटने के बाद बच्चों के पेरेंट्स के मन में सबसे पहले यही सवाल आ रहा है कि क्या बच्चों को स्कूल भेजना होगा या ऑनलाइन ही क्लास चलेंगी? ग्रैप IV हटने का मतलब है कि अब रेगुलर तरीके से पढ़ाई करवाई जाएगी. डायरेक्टरेट ऑफ़ एजुकेशन (DoE) के सर्कुलर में DoE, NDMC, MCD और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले सभी सरकारी, सरकारी मदद वाले और मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को फिजिकल क्लास शुरू करने का निर्देश दिया गया है.

जानें सर्कुलर में क्या कहा गया

सर्कुलर के अनुसार, क्लास 6 से 9 और क्लास 11 के स्टूडेंट्स की अब फिजिकल क्लास होंगी. जबकि नर्सरी से क्लास 5 तक के स्टूडेंट्स हाइब्रिड मोड में रहेंगे. मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन होंगे. वहीं इससे पहले आए एक आदेश में क्लास 10 और 12 को पूरी तरह से ऑफलाइन कर दी गया है.

इन निर्देश का पालन हर स्कूल को करना होगा. स्कूलों को बच्चों के माता-पिता और गार्जियन को इस निर्देश के बारें सूचित करने को कहा गया है. गौरतलब है कि हाल ही के हफ्तों में दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच गया था.  प्रदूषण को देखते हुए  ग्रैप स्टेज-IV लागू कर दी गई थी. जिसके तहत स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया था.  ताकि बच्चों को बाहर प्रदूषण में न जाना पड़े.

