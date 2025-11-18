विज्ञापन
विशेष लिंक

काली जैकेट, मुंह पर काला कपड़ा... आत्मघाती उमर का 'बमबाज यार' दानिश

Delhi Blast Case: दानिश, उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रच रहा था. जांच में ये भी पता चला है कि वह जैश और अंसार गजावत उल हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था.

Read Time: 3 mins
Share
काली जैकेट, मुंह पर काला कपड़ा... आत्मघाती उमर का 'बमबाज यार' दानिश
दिल्ली ब्लास्ट मामले में दानिश को एनआईए कस्टडी में भेजा गया.
  • दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आतंकी उमर के साथी दनिश को 10 दिन की NIA कस्टडी में भेजा गया है.
  • दानिश उर्फ जासिर ने NDTV के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और पूरी हर सवाल पर चुप्पी साधे रहै.
  • दानिश तकनीकी रूप से माहिर है, आरोप है कि उसने ड्रोन को हथियार में बदलने और रॉकेट बनाने का काम किया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली ब्लास्ट से राजधानी ही नहीं पूरा देश दहल गया है. आतंकियों की साजिश बड़े पैमाने पर कत्लेआम करने की थी, लेकिन कश्मीर के श्रीनगर से जासिर बिलाल उर्फ दानिश और आमिर की गिरफ्तारी से उनकी इस नापाक हमले की प्लानिंग को फेल कर दिया. उमर उन नबी के सबसे भरोसेमंद और दोस्त दानिश को मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया गया. कोर्ट में पेशी के लिए ले जाने के दौरान NDTV ने जब दानिश से सवाल पूछे तो वह चुप्पी साधे रहा. उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया.

ये भी पढ़ें- ड्रोन, रॉकेट बनाने में माहिर था दानिश, कार-हथियार देता था आमिर.. घाटी से पकड़े गए 2 आतंकियों की क्राइम कुंडली

दानिश ने नहीं दिया NDTV के सवालों का जवाब

 NDTV की टीम ने दानिश से पूछा कि उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया और उसने किसके कहने पर उसने ड्रोन बनाए. इन सवालों का उसने कोई जवाब नहीं दिया. वह पूरी तरह इन सवालों का चुप्पी साधे रहा और आगे बढ़ गया. कड़ी सुरक्षा निगरानी में दानिश को कोर्ट में पेश किया गया था. उस दौरान उसके चारों तरफ सुरक्षा का सख्त घेरा था. काली जैकेट पहने उमर का बमबाज दोस्त दानिश का मुंह काले कपड़े से ढंका हुआ था.

बता दें कि दानिश एक पढ़ा-लिखा लेकिन बहुत ही खतरनाक शख्स है. वह कितना शातिर है इस बात का अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि वह हमले के लिए आतंकियों को हमले के लिए तकनीकी मदद देता था. सामान्य ड्रोन को घातक हथियार में बदलने में तो वह माहिर था. जांच में पता चला है कि वह हमलों के लिए रॉकेट बनाने में जुटा हुआ था.

 पेशे से ड्राई फ्रूट विक्रेता, करतूतों से आतंकी 

दानिश उमर उन नबी के साथ मिलकर हमले की साजिश रच रहा था. जांच में ये भी पता चला है कि वह जैश और अंसार गजावत उल हिंद टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था. वह आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉ. मुजम्मिल का पड़ोसी है और पेशे से एक ड्राई फ्रूट विक्रेता है. ड्राई फ्रूट बेचने की आड़ में वह आतंकी साजिश रच रहा था.

आतंकी हमलों के लिए की ड्रोन और रॉकेट की खेप तैयार

10 नवंबर को को हुए बम धमाका करने वाले उमर के करीबी दानिश के भी शामिल होने के इनपुट जांच एजेसियों को मिले थे. जसके बाद उसे श्रीनगर से दबोचा गया था. जासिर उर्फ दानिश ने कथित तौर पर आतंकी हमलों के लिए ड्रोन और रॉकेट की खेप तैयार की थी. बता दें कि लाल किले के पास हुए धमाकों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Blast, Patiala House Court, Drone Attack, Danish Send To Nia Custody, Terrorist Danish
Get App for Better Experience
Install Now