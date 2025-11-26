दिल्ली ब्लास्ट केस: पनाहगार भी गिरफ्तार, जानें क्या हैं आज के बड़े अपडेट्स

दिल्ली ब्लास्ट का एक-एक आरोपी बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस और जांच एजेंसियां उनको देश के हर कोने से ढूंढ निकाल रही हैं. अब तक न जाने कितने डॉक्टरों पर शिकंजा कस चुका है. इस केस में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. एक आरोपी बुधवार को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था. पकड़े गए दो आरोपियों को बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया. आरोपी शोएब और आमिर राशिद अली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना की अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आतंकी शोएब को 10 दिन और आमिर को 7 दिनों की NIA रिमांड पर भेजा.

आतंकी शोएब की 10 और आमिर की 7 दिन की NIA रिमांड

NIA ने अदालत से आमिर की रिमांड ज्यादा दिन की मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी 7 दिन की रिमांड एनआईए को दी है. बता दें कि शोएब पर आतंकी उमर को पनाह देने का आरोप लगा है. बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट केस में आमिर पहला और शोएब सातवां आरोपी है.

आतंकी शोएब पर उमर को पनाह देने का आरोप

एनआईए ने शोएब को लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार चलाने वाले डॉ उमर उन नबी को कथित तौर पर पनाह देने के मामले में फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है. बता दें कि 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस कार में विस्फोट हुआ था, उसे नबी चला रहा था. विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी.

एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है शोएब

एनआईए के आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक, फरीदाबाद के धौज निवासी सोएब को दिल्ली आतंकी बम विस्फोट से पहले "आतंकवादी उमर उन नबी" को साजो-सामान मुहैया कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है. वह जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा उजागर किए गए एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा है. प्रवक्ता ने बतया कि एजेंसी आत्मघाती हमले के मामले में विभिन्न सुरागों पर काम कर रही है. इस जघन्य हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें खोज निकालने की कोशिश में संबंधित पुलिस बलों के समन्वय से विभिन्न राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है.

दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे संभाजीनगर से पकड़ी गई महिला के तार

दिल्ली ब्लास्ट के तार महाराष्ट्र के संभाजीनगर से भी जुड़ रहे हैं. यहा फ़र्ज़ी IAS पहचान के साथ पकड़ी गई संदिग्ध महिला की जांच दिल्ली धमाके से जोड़कर की जा रही है. ये जानकारी संभाजीनगर पुलिस ने कोर्ट में दी. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जब दिल्ली में बम धमाके हुए थे, तब यह महिला दिल्ली में घूम रही थी. राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे के दृष्टिकोण से जांच की जाएगी और दिल्ली ब्लास्ट मामले से संबंध भी खंगाले जाएंगे. महिला के घर से 19 करोड़ रुपये का एक चेक और 6 लाख रुपये का एक अन्य चेक बरामद हुआ है. उसके पास से 10 अंतरराष्ट्रीय नंबर मिले हैं, जिनमें पाकिस्तान सेना के अधिकारियों के नंबर भी शामिल हैं. पुलिस को शक है कि हिला का दिल्ली धमाके से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है.