दिल्ली के बवाना में मामूली बहस में चाकू से वार, 2 की मौत, एक की हालत गंभीर

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के बवाना इलाके में झड़प के बाद हुए विवाद (Delhi Bawana Crime) में चाकू से किए गए हमले में दो युवकों की मौत हो गई. वहीं तीसरे नाबालिग को भी चाकू लगने से गंभीर चोटें आई हैं और वह अस्पताल में भर्ती है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार रात करीब साढ़े नौ बजे बवाना स्थित जेजे कॉलोनी के ए ब्लॉक के पास हुई. पुलिस ने बताया कि 13 साल के एक लड़के और एक अन्य युवक के बीच हुआ विवाद लड़ाई में तब्दील हो गया.

दो गुटों में झड़प के दौरान चाकू से हमला

पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि घटना में दो पक्ष शामिल थे. पहला 19 साल का मोहम्मद रहीमुल और उसका 13 साल का छोटा भाई और दूसरा 18 साल के मोहम्मद इमरान और 19 साल के अब्दुल्ला, ये लोग आपस में भिड़ गए. झगड़ा पहले अब्दुल्ला और 13 साल के लड़के के बीच हुआ, लेकिन देखते ही देखते दोनों तरफ से चाकू निकल आए. चाकूबाजी की इस घटना में अब्दुल्ला, रहीमुल और इमरान समेत तीन लोग घायल हो गए.

इलाज के दौराना 2 की मौत, एक गंभीर घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके रिश्तेदारों ने बीच-बचाव किया, लेकिन मामला लड़ाई में तब्दील हो गया, जिसमें तीन लोगों पर चाकुओं से हमला कर दिया गया. घायल अब्दुल्ला, रहीमुल और इमरान को पूठ खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल ले जाया गया और बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए एक बड़े अस्पताल भेज दिया गया. इलाज के दौरान रहीमुल और इमरान ने दम तोड़ दिया, जबकि अब्दुल्ला का अभी भी ज़ख्मी हालत में इलाज चल रहा है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान तीनों को बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इसके बाद घायलों के भर्ती होने की सूचना नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने को दी गई. किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए बवाना कॉलोनी में पुलिसकर्मियों की तैनाती बढ़ा दी गई है.