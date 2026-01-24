विज्ञापन
गणतंत्र दिवस पर जनता के लिए खुलेगी दिल्ली विधानसभा, 25-26 जनवरी को शाम 5 से 8 बजे तक प्रवेश

  • दिल्ली विधानसभा भवन 25 और 26 जनवरी 2026 को शाम 5 से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा
  • जनता विधानसभा परिसर का भ्रमण कर इसके ऐतिहासिक महत्व और विरासत से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकेगी
  • प्रवेश के लिए पूर्व पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा, केवल वैध पहचान पत्र दिखाकर सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश मिलेगा
नई दिल्ली:

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली विधानसभा भवन आम लोगों के लिए खोला जाएगा. 25 और 26 जनवरी 2026 को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक लोग 115 साल पुराने इस ऐतिहासिक विधानसभा परिसर का दीदार कर सकेंगे.

दिल्ली विधानसभा सचिवालय के मुताबिक, इस दौरान नागरिक न सिर्फ विधानसभा परिसर का भ्रमण कर पाएंगे, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और विरासत से जुड़ी अहम जानकारियां भी हासिल कर सकेंगे.

गणतंत्र दिवस समारोह के तहत दोनों दिनों में देशभक्ति गीतों पर एक प्रसिद्ध बैंड की प्रस्तुति होगी. इसके साथ ही साहित्य कला परिषद की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. शाम के समय विधानसभा भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाएगा, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में नजर आएगा.

दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्लीवासियों से अपील की है कि वे 25 और 26 जनवरी को विधानसभा परिसर में आकर गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल हों. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस भारत के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की याद दिलाता है और इस अवसर पर विधानसभा का भ्रमण लोगों को देश की विरासत और मूल्यों से जोड़ने का काम करेगा.

सचिवालय ने बताया कि इस दौरान लोग विधानसभा की स्थापत्य विरासत, उसकी ऐतिहासिक गरिमा और राष्ट्रीय राजधानी के लोकतांत्रिक शासन में उसकी भूमिका को करीब से समझ सकेंगे.

गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए किसी तरह के पूर्व पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. दोनों दिन शाम 5 बजे से वैध पहचान पत्र दिखाकर सुरक्षा जांच के बाद प्रवेश दिया जाएगा.

आयोजकों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना को मजबूत करना और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है.

