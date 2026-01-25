दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में शुक्रवार देर रात सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बुलंद मस्जिद के पास एक 32 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना रात करीब 11:24 बजे की है, जब पुलिस कंट्रोल रूम को फायरिंग की सूचना मिली. सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, हालांकि तब तक घायल युवक को परिजन अस्पताल ले जा चुके थे.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान समीर उर्फ मुस्ताकिम उर्फ कामू पहलवान के रूप में हुई है. गोलीबारी की घटना के बाद बाद परिजन उसे तुरंत नजदीक के जेपीसी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक को कितनी गोलियां लगीं और किस तरह से हमला किया गया, यह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा.

फॉरेंसिक टीम भी पहुंची मौके पर

वारदात के बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण सबूत एकत्र किए है. अभी तक यह पता नहीं चला है कि हत्या व्यक्तिगत रंजिश में हुई या किसी आपराधिक गैंग की कार्रवाई थी. शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपियों की पहचान के लिए टीमें गठित

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं, जो आसपास के इलाकों, संभावित ठिकानों और तकनीकी सर्विलांस की मदद से हमलावरों की तलाश कर रही हैं. इसके साथ ही मृतक के परिवार और अन्‍य लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है.

फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और दावा है कि मामले का खुलासा जल्द किया जाएगा.

शाहदरा में भी ऐसा ही मामला आया था सामने

इसी बीच शुक्रवार रात दिल्ली के शाहदरा इलाके में मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे के बाहर एक 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी, जिसके बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. पीड़ित की पहचान फैजान के रूप में हुई है.