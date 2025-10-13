दिल्ली : माचिस जलाते ही भड़की आग, सिलेंडर फटने से 5 झुलसे, परिवार कुछ दिन पहले ही बिहार से आया था

दिल्ली के गुलाबी बाग इलाके में एक घर में हुए सिलेंडर विस्फोट के कारण एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए. झुलसने वालों में पति-पत्नी और उनके तीन बच्चे शामिल हैं. यह परिवार कुछ ही दिन पहले बिहार से दिल्ली आकर रहना शुरू किया था.

पुलिस के अनुसार यह हादसा सिलेंडर में आग लगने के बाद हुए विस्फोट के कारण हुआ. दमकल विभाग को सुबह करीब 9 बजे आग लगने की सूचना दी गई. हादसे में घायल हुए सभी 5 लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

मकान मालिक अमन ने बताया कि सिलेंडर कल ही ठीक करवाकर लाया गया था. लेकिन वह लीक था. सिलेंडर का रेगुलेटर पीछे से बंद नहीं किया गया था और आगे चूल्हे के पाइप से गैस लीक हो रही थी. जब माचिस जलाई गई तो आग लग गई, जिसके चलते घर में मौजूद सभी 5 लो झुलस गए. अचानक हुए इस हादसे से इलाके में अफरा-तफरी मच गई, जिसके बाद आस-पास के लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

