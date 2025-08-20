आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह से... सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर अरविंद केजरीवाल ने दी प्रतिक्रिया

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की अब तरफ निंदा हो रही है. तमाम राजनीतिक दलों ने इस हमले को गलत बताया है. इस क्रम में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल नए रेखा गुप्ता पर हुए हमले को गलत बताया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है. सीएम पर हुए हमले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है.

मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों। — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) August 20, 2025

एक्स पर किए पोस्ट में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों का मतभेद और विरोध स्वीकार्य है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता. मुझे विश्वास है कि दिल्ली पुलिस उचित कार्रवाई करेगी. आशा है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हों.

आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले की निंदा की. दिल्ली 'आप' के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र और सभ्य समाज में हिंसा की कोई जगह नहीं है. कोई भी हिंसा , हर तरह की हिंसा की सिर्फ़ और सिर्फ़ निंदा होनी चाहिए. हम वो नहीं जो किसी भी हिंसा को उचित ठहराएं. आशा है सभी दल अनुसरण करेंगे. हम रेखा गुप्ता के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं.

बता दें कि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर यह हमला तब हुआ, जब वे जनसुनवाई कर रही थीं. सीएम रेखा गुप्ता राजनिवास मार्ग स्थित कैंप ऑफिस में हर बुधवार जनसुनवाई करती हैं. हर बार की तरह इस बार भी सुबह 7 बजे से जनसुनवाई शुरू हुई. इस दौरान आरोपी सुबह करीब 8 बजे मुख्यमंत्री के पास पहुंचा और उन पर हमला कर दिया. पुलिस ने आरोपी को पकड़ सिविल लाइन्स ले गई, जबकि सीएम को मेडिकल उपचार के लिए ले जाया गया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश भाई खिमजी भाई सकारिया के रूप में हुई है। वह 41 साल का है. पुलिस हमले के कारणों का पता लगाने के लिए हमलावर से पूछताछ कर रही है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने इस संबंध में गुजरात पुलिस से संपर्क किया है. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री एक डॉक्टर की निगरानी में हैं और घटना के बाद, मुख्यमंत्री आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और सिविल लाइंस थाने में जांच चल रही है. पुलिस के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर मौजूद थे.