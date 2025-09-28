विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में फिर बम की धमकी, स्कूल, एयरपोर्ट सहित 100 से 150 जगहों पर भेजा गया ईमेल

दिल्ली में स्कूल-एयरपोर्ट सहित कई संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिसकी जांच की जा रही है. मेल से मिले धमकी में भेजने वाले ने खुद को आतंकी ग्रुप से बताया है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली में फिर बम की धमकी, स्कूल, एयरपोर्ट सहित 100 से 150 जगहों पर भेजा गया ईमेल
बम की सूचना पर जांच में जुटे जवान. फाइल फोटो.
  • दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट समेत कई सार्वजनिक स्थानों को बम की धमकी मेल पर भेजी गई है.
  • 100 से 150 मेल ID पर धमकी भरे मेल आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.
  • दिल्ली में पहले भी कई बार बम धमकी मिलने की घटनाएं हुई हैं, हालांकि जांच में अधिकांश फर्जी पाई गईं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Delhi Bomb Threat: दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट सहित कई सार्वजनिक स्थलों को बम की धमकी मिली है. यह धमकी मेल पर मिली है. जिसमें मेल भेजने वाले ने कहा कि वो एक आतंकी ग्रुप है. मेल भेजने वाले ने अपने ग्रुप का नाम टैरोराइज 111 बताया है. 100 से 150 मेल आईडी पर बम की धमकी वाला यह मेल आया है. जिसकी जांच की जा रही है.

बताया गया कि जैसे ही एयरपोर्ट और अन्य संस्थानों को धमकी भरा यह मेल प्राप्त हुआ, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. बम निरोधक दस्ते (BDS) और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया. एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी गई.

धमकी के ज्यादातर मामले निकले फर्जी

मालूम हो कि दिल्ली में पहले भी इस तरह की बम की धमकी आती रही है. कई बार वर्किंग डे में स्कूल आदि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिससे देश की राजधानी का माहौल पैनिक भी हो गया था. हालांकि जांच के बाद ज्यादातर मामले फर्जी निकले है. दिल्ली से अलावा जयपुर, मुंबई, कोलकाता में भी बम की धमकी की खबरें आती रही है.

13 सितंबर को मैक्स के 3 हॉस्पिटल को उड़ाने की मिली धमकी

इसी महीने 13 सितंबर को दिल्ली के शालीमार बाग, द्वारका और साकेत स्थित मैक्स के तीन अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. मैक्स हॉस्पिटल के सेंटर ऑफिस को मिले ईमेल में स्पष्ट धमकी दी गई थी कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा. हालांकि, यह भी अफवाह मात्र साबित हुई.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi, Delhi Police, Delhi Bomb Threat, Delhi Bomb Threat News, Delhi Bomb Threat Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com