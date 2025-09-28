दिल्ली में फिर बम की धमकी, स्कूल, एयरपोर्ट सहित 100 से 150 जगहों पर भेजा गया ईमेल

Delhi Bomb Threat: दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट सहित कई सार्वजनिक स्थलों को बम की धमकी मिली है. यह धमकी मेल पर मिली है. जिसमें मेल भेजने वाले ने कहा कि वो एक आतंकी ग्रुप है. मेल भेजने वाले ने अपने ग्रुप का नाम टैरोराइज 111 बताया है. 100 से 150 मेल आईडी पर बम की धमकी वाला यह मेल आया है. जिसकी जांच की जा रही है.

बताया गया कि जैसे ही एयरपोर्ट और अन्य संस्थानों को धमकी भरा यह मेल प्राप्त हुआ, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई. बम निरोधक दस्ते (BDS) और डॉग स्क्वॉड को मौके पर भेजा गया. एयरपोर्ट पर यात्रियों की आवाजाही पर नजर रखी गई.

धमकी के ज्यादातर मामले निकले फर्जी

मालूम हो कि दिल्ली में पहले भी इस तरह की बम की धमकी आती रही है. कई बार वर्किंग डे में स्कूल आदि को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. जिससे देश की राजधानी का माहौल पैनिक भी हो गया था. हालांकि जांच के बाद ज्यादातर मामले फर्जी निकले है. दिल्ली से अलावा जयपुर, मुंबई, कोलकाता में भी बम की धमकी की खबरें आती रही है.

13 सितंबर को मैक्स के 3 हॉस्पिटल को उड़ाने की मिली धमकी

इसी महीने 13 सितंबर को दिल्ली के शालीमार बाग, द्वारका और साकेत स्थित मैक्स के तीन अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. मैक्स हॉस्पिटल के सेंटर ऑफिस को मिले ईमेल में स्पष्ट धमकी दी गई थी कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा. हालांकि, यह भी अफवाह मात्र साबित हुई.