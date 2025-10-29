विज्ञापन
ये सिर्फ पैसे की बर्बादी... सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग ट्रायल फेल होने पर दिल्ली सरकार को घेरा

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने AAP को करारा जवाब देते हुए कहा है कि क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश इसलिए नहीं हुई, क्यों कि बादल में नमी नहीं है. जब मौसम में नमी होगी तो फिर से क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी.

ये सिर्फ पैसे की बर्बादी... सौरभ भारद्वाज ने क्लाउड सीडिंग ट्रायल फेल होने पर दिल्ली सरकार को घेरा
क्लाउड सीडिंग ट्रायल फेल होने पर सौरभ भारद्वाज का निशाना.
  • दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कराया, लेकिन बारिश नहीं हुई और यह प्रयास विफल रहा.
  • आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सर्दियों में क्लाउड सीडिंग पर रोक लगाई थी, फिर भी किया गया.
  • दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री ने बताया कि बादल में नमी न होने की वजह से क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश नहीं हुई.
नई दिल्ली:

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के किए दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग कराई लेकिन यह ट्रायल सफल नहीं रहा. क्लाउड सीडिंग के बाद जिस बारिश का इंतज़ार सब कर रहे थे, लेकिन बारिश हुई ही नहीं. क्लाउस सीडिंग ट्रायल फेल होने को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है. AAP का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने सिर्फ पैसा बर्बाद किया है, जबकि केंद्र सरकार ने सर्दियो में क्लाउड सीडिंग के लिए मना किया था.

 क्लाउड सीडिंग पर AAP का आरोप

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2024 में ही केंद्र सरकार ने कहा था की सर्दियो में क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है, क्यों कि उस समय खुद ही बारिश होती है.

बादल में नमी नहीं, इसलिए नहीं हुई बारिश

इस पर दिल्ली सरकार ने AAP को करारा जवाब दिया है.दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, क्लाउड सीडिंग के बाद बारिश इसलिए नहीं हुई, क्यों कि बादल में नमी नहीं है. यही वजह है कि आज होने वाले ट्रायल को टाल दिया गया है. जब मौसम में नमी होगी तो फिर से क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी.

सरकार ने की पैसों की बर्बादी

इस पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार पैसों की बर्बादी कर रही है. दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई, सिर्फ फर्ज़ीवाड़ा किया जा रहा है. भारत सरकार की तीन संस्थाओं ने कहा था कि इन दिनों में क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है, क्यों कि इन दिनों बारिश ख़ुद होती है. यह पूरी तरह से स्कैम और जनता के पैसों की बर्बादी है.

क्या सरकार प्रदूषण पर जवाब देगी?

सौरभ भारद्वाज ने कहा, राजधानी में कई देश के एम्बेसडर रहते है, छोटे बच्चे है जो इतने ख़राब प्रदूषण का सामना कर रहे है. हम अपने देश को विकसित भारत की ओर ले जा रहे है और यह सरकार साफ़ हवा भी नहीं दे पा रही है. क्या सरकार जवाब यह विदेश से आने वाले लोगों, बड़े और छोटे बच्चो को प्रदूषण पर जवाब देगी.

