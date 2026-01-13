रचना यादव के परिजनों से मिले AAP नेता, कहा- CCTV में दिख रहे हत्यारे, अब तक दिल्ली पुलिस की पकड़ से बाहर

आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज, विधायक संजीव झा समेत कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी की नेता रहीं रचना यादव की शोकसभा में पहुंच कर पीड़ित परिवार का दुख साझा किया. इस दौरान ‘‘आप'' नेताओं ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा दिया. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम रेखा गुप्ता के घर से महज 400 मीटर दूरी पर रचना यादव की हत्या हुई, लेकिन वह अभी तक पीड़ित परिवार से मिलने नहीं आईं. इस घटना से परिवार इतना डर गया कि घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और पुलिस भी डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची. उन्होंने कहा कि CCTV में हत्यारे साफ दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद भी दिल्ली पुलिस हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है. पुलिस का लचर रवैया से लोगों के मन में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
पिछले सप्ताह आप कार्यकर्ता रचना यादव की हुई थी हत्या
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने पिछले सप्ताह दिनदहाड़े गोली मारकर पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता रचना यादव की हत्या कर दी गई. रचना यादव के परिवार में दो बच्चियां हैं. दो साल पहले इन बच्चियों के पिता यानि रचना यादव के पति की हत्या कर दी गई थी. जिन लोगों ने उनके पति की हत्या की थी, उस मामले में उनकी पत्नी रचना यादव कोर्ट में पैरवी कर रही थीं. रचना यादव को पति की हत्या के मामले में गवाही देनी थी, लेकिन गवाही देने से पहले ही हत्यारों ने उनकी भी हत्या कर दी.
सीसीटीवी फुटेज में हत्यारों की तस्वीर कैद
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब समझा जा सकता है कि पूरे परिवार का क्या हाल होगा? यह आसपास के लोगों के लिए बेहद चौंकाने वाली बात है कि ऐसे दिनदहाड़े किसी की हत्या कर दी गई. सीसीटीवी फुटेज में उन दोनों अपराधियों की तस्वीरें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं. इसमें किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं है.
आप नेता ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल
आप नेता ने आगे कहा कि इसके बावजूद, जब दिल्ली पुलिस के पास तस्वीरें मौजूद हैं, तब भी अपराधियों को अब तक न पकड़ पाना हैरान करने वाली बात है. दिल्ली पुलिस इस मामले में थोड़ी मुस्तैदी दिखाए. क्योंकि जिस तरह का लचर रवैया पुलिस अपना रही है, उससे लोगों के मन में दिल्ली पुलिस और कानून व्यवस्था को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं.
पहले भी रचना यादव पर दो बार हो चुका था हमला
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहले भी दो बार रचना यादव पर हमला हो चुका है. एक बार फायरिंग हुई थी और दूसरी बार उन्हें मारने की कोशिश की गई. दो तीन दिन पहले रचना यादव के घर के सामने से कोई अर्थी गुजर रही थीं. वह अर्थी की आवाज सुनकर बाहर निकलीं और मृतक व्यक्ति की आत्म शांति की प्रार्थना करके घर की तरफ लौट रहीं थीं, दरवाजे तक पहुंची और तभी बाइक पर सवार दो युवक आए. युवकों ने रचना यादव कह कर बुलाया और उन्होंने हां में जवाब दिया, तभी उन्होंने गोली मार दी.
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मंगलवार को रचना यादव की शोक सभा थी. पड़ोसी बात कर रहे थे कि रेखा गुप्ता पड़ोस में रह रहीं हैं, लेकिन उनके घर नहीं गईं. इसी वार्ड से रेखा गुप्ता पार्षद रही हैं. रेखा गुप्ता के पास इतना भी समय नहीं है. लेकिन किसी कार्यक्रम में बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती हैं.
रचना यादव की हत्या कानून-व्यवस्था पर उठाता है सवालः संजीव झा
उधर, पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक संजीव झा ने एक्स पर लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के साथ शालीमार बाग में आम आदमी पार्टी की जुझारू कार्यकर्ता स्वर्गीय रचना यादव की शोक सभा में सम्मिलित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. रचना यादव की गोली मारकर की गई निर्मम हत्या न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि यह कानून-व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है. दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए.
