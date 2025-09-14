विज्ञापन
64 साल का बुजुर्ग करता था झपटमारी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

64 साल का विजय वर्मा पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है. उस पर पहले से ही कालकाजी थाने में दो केस दर्ज हैं. वह पहले भी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर चुका है.

64 साल का बुजुर्ग करता था झपटमारी, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार
पहले क्राइम ब्रांच का अधिकारी बन ठगा, फिर करने लगा स्‍नैचिंग
  • दिल्ली के सरोजिनी नगर थाने की पुलिस ने 64 वर्षीय विजय वर्मा को स्नैचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया.
  • आरोपी विजय वर्मा गाजियाबाद के शालीमार गार्डन का निवासी है और उसके पास से ₹500 नकद और स्कूटर बरामद हुआ.
  • 11 सितंबर को पीड़ित ने पुलिस को फोन कर बताया कि स्कूटर पर आए व्यक्ति ने धमकाकर ₹500 रुपये छीने थे.
नई दिल्‍ली:

64 साल का बुजुर्ग जब अपने पुराने स्‍कूटर पर निकलता था, तो कोई सोच भी नहीं पाता था कि वह एक शातिर अपराधी है. वह दिल्‍ली की सड़कों पर स्‍नैचिंग करता था. जी हां, साउथ वेस्ट दिल्ली के सरोजिनी नगर थाने की पुलिस टीम ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर एक 64 साल के स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी का नाम विजय वर्मा है, जो गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके का रहने वाला है. पुलिस ने उसके पास से छीने गए ₹500 रुपये कैश और वारदात में इस्तेमाल स्कूटर बरामद किया है. 

11 सितंबर को सरोजिनी नगर थाने में एक PCR कॉल आई थी. कॉल करने वाले ने बताया कि उसके पिता से एक शख्स ने स्कूटर पर आकर धमकाकर ₹500 रुपये छीन लिए. उस समय पीड़ित के पास स्कूटी का नंबर या कोई और जानकारी नहीं थी. इसी आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी. पुलिस टीम ने इलाके के CCTV फुटेज खंगाले और लोकल स्‍तर पर जांच की. जांच के दौरान पुलिस को आरोपी का सुराग मिला. इसके बाद जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्त में लिया गया. पूछताछ में उसने वारदात कबूल कर ली. इसके बाद आरोपी विजय वर्मा को पकड़ लिया गया. 

64 साल का विजय वर्मा पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है. उस पर पहले से ही कालकाजी थाने में दो केस दर्ज हैं. वह पहले भी खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर चुका है.

Chain Snatching, Chain Snatching In Delhi, 64-year-old Man
