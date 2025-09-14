विज्ञापन
13 टन फर्टिलाइज़र... दिल्‍ली में अवैध खाद के कारोबार का खेल उजागर, जानें कैसे हुआ भंडाफोड़

12 सितंबर को ATS और ABS सेल को गुप्त सूचना मिली कि सरायपुर इलाके में बने एक गोदाम में खाद का बड़ा भंडारण किया गया है. जब यह पक्का हो गया कि गोदाम में अवैध रूप से खाद रखी गई है, तो छापेमारी की गई.

नई दिल्‍ली:

दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायपुर इलाके में बने एक गोदाम से करीब 13.17 टन खाद बरामद की है. यह सारा स्टॉक बिना लाइसेंस के इकट्ठा किया गया था और अवैध तरीके से बेचा जा रहा था. पुलिस ने मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है. आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस और कृषि विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई से अवैध खाद के कारोबार का बड़ा खेल उजागर हुआ है.

12 सितंबर को ATS और ABS सेल को गुप्त सूचना मिली कि सरायपुर इलाके में बने एक गोदाम में खाद का बड़ा भंडारण किया गया है. जब यह पक्का हो गया कि गोदाम में अवैध रूप से खाद रखी गई है, तो कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षक सतवीर शर्मा को सूचना दी गई. कृषि विभाग की टीम के साथ मिलकर गोदाम पर छापा मारा गया. छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद की गई.

153 प्लास्टिक बैग (50 किलो वाले) प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना के तहत मिलने वाले भारत NPK के मिले, इनमें अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र है. इसके साथ ही 115 प्लास्टिक बैग (48 किलो वाले) प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना वाले भारत MOP के मिले, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश फर्टिलाइज़र है. कुल मिलाकर करीब 13.17 टन खाद बरामद की गई है. 

पुलिस ने मौके से मनीष कुमार (36 वर्ष) को गिरफ्तार किया है, जो जनकपुरी, दिल्ली  का रहने वाला है. पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह बिना लाइसेंस के यह खाद इकट्ठा करता था और स्थानीय बाजार में बेचता था. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है. आरोपी से सप्लाई चेन और नेटवर्क को लेकर आगे पूछताछ जारी है.

