पुलिस के लिए रहस्य बनी i-20 कार, दिल्ली धमाके से क्या है कनेक्शन

Delhi Blast Case: लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके ने जहां एक तरफ राजधानी को दहला दिया है, वहीं धमाके के केंद्र में रही i-20 कार अब जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा रहस्य बन गई है.

पुलिस के लिए रहस्य बनी i-20 कार, दिल्ली धमाके से क्या है कनेक्शन
Delhi Blast: लाल किले में हुआ था जोरदार धमाका
  • लाल किले के पास कार धमाके में Hyundai i20 कार पूरी तरह से नष्ट हो गई और आसपास के वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा
  • धमाके में कार में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है और उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है
  • कार के मालिक और रजिस्ट्रेशन की जानकारी जुटाने के लिए पुलिस जांच कर रही है ताकि विस्फोट की साजिश का पता चल सके
लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके ने जहां एक तरफ राजधानी को दहला दिया है. अब तक 13 मौतों की पुष्टि हो चुकी है. वहीं, धमाके के केंद्र में रही i-20 कार अब जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा रहस्य बन गई है. पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जिस कार में यह जबरदस्त विस्फोट हुआ, वह एक Hyundai i20 है. धमाका इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और आस-पास की गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा. पुलिस सूत्रों के अनुसार, धमाका इतना जबर्दस्त था कि यह किसी सामान्य हादसे से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है.

i-20 कार का रहस्य: आतंकी साज़िश या हादसा?
जांच का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पहलू अब यही कार बन गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, कार में कौन था? कार में ड्राइवर के अलावा कुछ अन्य लोग भी मौजूद थे. प्रारंभिक आकलन यह है कि ब्लास्ट में कार में सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है. कार किसकी थी? कार का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पर है, इसकी जांच जारी है. कार मालिक की पहचान होने के बाद ही सही खुलासे का पता चल पाएगा.  


दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर सघन चेकिंग, गाज़ियाबाद हाई अलर्ट पर

दिल्ली में हुए इस गंभीर हादसे के बाद पड़ोसी राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. गाज़ियाबाद में हाई अलर्ट: दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद में पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा (बॉर्डर) पर तुरंत बैरिकेड्स लगाए गए हैं और हर आने-जाने वाली गाड़ी की सघन तलाशी ली जा रही है. दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.

NIA, NSG और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस आई-20 कार के मलबे और घटनास्थल पर मिले सबूतों की गहन जांच कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस रहस्य से पर्दा हटाया जा सके. क्या आप इस घटना से जुड़े घायलों की वर्तमान स्थिति या पुलिस जांच में हुए किसी नए खुलासे के बारे में जानना चाहेंगे?

