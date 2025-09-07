विज्ञापन
दिल्ली में यमुना में आई बाढ़ से जूझ रहे हजारों परिवारों के लिए आई राहत की खबर!

दिल्ली के लिए चेतावनी स्तर 204.50 मीटर, खतरे का स्तर 205.33 मीटर और 206 मीटर पर निकासी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. हथिनीकुंड बैराज से शनिवार सुबह 9 बजे 50,629 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से करीब 1,17,260 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. यह पानी 48 से 50 घंटे में दिल्ली पहुंचता है.

यमुना में बाढ़ से बेघर परिवार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर तंबू में गुजार रहे दिन
  • यमुना नदी के किनारे दिल्ली के कई इलाकों में अस्थायी तंबू लगाकर बाढ़ प्रभावित परिवारों को आश्रय दिया गया है.
  • बाढ़ से बेघर हुए 70 से अधिक परिवार दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम के पास अस्थायी तंबुओं में रह रहे हैं
  • यमुना नदी का जलस्तर 7 सितंबर की सुबह तक घटकर खतरे के स्तर से नीचे आने की संभावना जताई गई है
नई दिल्ली:

शनिवार रात 10 बजे दिल्ली रेलवे ब्रिज स्थल पर यमुना नदी का जलस्तर 205.91 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के स्तर 205.33 मीटर से सिर्फ 0.58 मीटर ज्यादा है. सेंट्रल वाटर कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यमुना अब भी "severe flood situation" में है. बता दें यमुना के जलस्तर की निगरानी ओल्ड रेलवे ब्रिज से की जाती है, जो बाढ़ के खतरे का प्रमुख संकेतक है. अधिकारियों ने बताया कि हालात पर नजर रखी जा रही है और सभी एजेंसियां सतर्क हैं. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मयूर विहार, कश्मीरी गेट और यमुना किनारे के अन्य इलाकों में अस्थायी तंबू लगाकर निचले क्षेत्रों में रहने वालों को आश्रय दिया गया है.

Photo Credit: PTI

यमुना नदी की बाढ़ से बेघर हुए 70 से अधिक परिवार अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम के पास अस्थायी तंबुओं (टेंट) में रह रहे हैं. गीली जमीन पर सोना, मच्छरों से बचना और तंबुओं में जैसे-तैसे रहना उनकी मजबूरी बन गई है. वहीं सेंट्रल वाटर कमीशन की ताजा फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक 07 सितम्बर की सुबह 08 बजे तक यमुना नदी का जलस्तर और घटकर 205.45 मीटर रहने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से ऊपरी यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा और हथिनी कुंड बैराज से बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में बाढ़ का संकट बना हुआ है.

भारत मौसम विभाग के पास मौजूद आकड़ों के मुताबिक दिल्ली में इस मॉनसून सीजन में अब तक 06 सितम्बर, 2025 तक 722.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है जबकि औसतन इस दिन तक 475.3 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती है, यानि इस साल राजधानी दिल्ली में अब तक औसत से 52% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

इस मॉनसून सीजन में दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 06 सितम्बर, 2025 तक 550.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि औसतन इस दिन तक राज्य में कुल 373.9 mm बारिश रिकॉर्ड की जाती रही है, यानि इस साल हरियाणा में भी अब तक औसत से 47% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है.

