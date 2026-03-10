विज्ञापन
गुरुग्राम में स्कूल खुलते ही घर वापस लौटे बच्चे, 12 स्कूलों को मिला बम की धमकी भरा मेल

गुरुग्राम में एक बार फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. DAV के बाद लगभग दर्जनभर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. सभी स्कूलों की एहतियातन छुट्टी कर दी गई है. बता दें कि एक के बाद एक स्कूलों को धमकीभरे ईमेल आए थे, जिसके बाद पुलिस की टीम और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच कर रहा है. फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. 

  • गुरुग्राम के कई स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम धमकी मिलने से स्कूल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया
  • धमकी मिलने के बाद पुलिस ने बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमों के साथ स्कूल परिसरों की गहन तलाशी शुरू की
  • पुलिस ने धमकी को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रभावित स्कूलों में सर्च ऑपरेशन जारी रखा है.
गुरुग्राम में एक बार फिर कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. धमकी ई-मेल के जरिए भेजी गई है, जिसमें स्कूल भवनों में बम लगाए जाने की चेतावनी दी गई थी. धमकी मिलने के बाद पुलिस बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई हैं. सुबह स्कूल खुलते ही कई बड़े स्कूलों के प्रबंधन को एक साथ धमकी भरा ई-मेल प्राप्त हुआ. ई-मेल में स्कूल परिसरों में बम लगाए जाने की बात कही गई थी. संदेश मिलते ही स्कूल प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं और स्कूल परिसरों की गहन तलाशी शुरू कर दी. सुरक्षा को देखते हुए कई स्कूलों से छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि कुछ स्कूलों में कक्षाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं. पुलिस का कहना है कि धमकी को गंभीरता से लेते हुए सभी प्रभावित स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. फिलहाल किसी भी स्कूल से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर जांच जारी है.

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे शांत रहें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. वहीं साइबर टीम ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हुई है. गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में इस तरह की धमकियां कई बार सामने आ चुकी हैं, जिनमें से ज्यादातर बाद में फर्जी साबित हुई हैं.

