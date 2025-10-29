विज्ञापन
विशेष लिंक

फरीदाबाद में 15 साल की लड़की का चार लोगों ने अपहरण कर कार में सामूहिक बलात्कार किया

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मंगलवार को पुराना फरीदाबाद पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

Read Time: 2 mins
Share
फरीदाबाद में 15 साल की लड़की का चार लोगों ने अपहरण कर कार में सामूहिक बलात्कार किया
आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा: पुलिस
फरीदाबाद:

फरीदाबाद में चार युवकों ने 15 साल की एक किशोरी का अपहरण कर उससे अपनी कार में कथित तौर पर बलात्कार किया. पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि आठवीं कक्षा की छात्रा को 26 अक्टूबर की शाम सात बजे से 27 अक्टूबर को तड़के चार बजे तक बंधक बनाकर रखा गया, जिसके बाद आरोपी उसे उसके घर के पास छोड़कर अपनी गाड़ी में फरार हो गए.  पुलिस के मुताबिक, लड़की की बहन ने शिकायत में आरोप लगाया है कि उसकी छोटी बहन 26 अक्टूबर की शाम करीब सात बजे सेक्टर-18 के बाजार गई थी और जब वह घर नहीं लौटी, तो परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह नहीं मिली.

शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, ‘‘मेरी बहन 27 अक्टूबर को तड़के करीब 4:30 बजे घर पहुंची. उसने बताया कि पिछली शाम चार युवकों ने उसे कार में अगवा कर लिया था. वे उसे एक सुनसान इलाके में ले गए, उसे नशीला पदार्थ दिया और उससे बलात्कार किया.''

पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मंगलवार को पुराना फरीदाबाद पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चार अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

थाना प्रभारी (एसएचओ) विष्णु मित्तर ने कहा, ‘‘पीड़िता अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है. हम मामले की जांच कर रहे हैं और सेक्टर-18 बाजार के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रहे हैं. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Crime News, Crime Story, Latest Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com