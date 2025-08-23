विज्ञापन
दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का ED ने किया भंडाफोड़, इन्वेस्टमेंट के नाम पर होती थी ठगी

जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने करीब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की ठगी की है. छापों के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं.

  • दिल्ली और गुरुग्राम में ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत सात स्थानों पर छापेमारी की
  • आरोपियों ने अमेरिका के लोगों को तकनीकी मदद का झांसा देकर उनके बैंक खातों से पैसे हड़पे थे
  • जांच में पता चला कि पैसे हवाला के जरिए विदेशी खातों में ट्रांसफर कर भारत में लौटाए गए थे
नई दिल्ली:

दिल्ली में फेक कॉल सेंटर मामले पर ईडी को बड़ी सफलता मिली है. दरअसल गुरुग्राम–दिल्ली में 100 करोड़ का कॉल सेंटर फ्रॉड पकड़ा गया है. डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ED) की गुरुग्राम टीम ने गुरुग्राम और नई दिल्ली में 7 जगहों पर छापेमारी की. ये कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की गई. 

अमेरिका के लोगों को बना रहे थे निशाना

ED की जांच CBI की FIR के आधार पर शुरू हुई थी. FIR में आरोप लगाया गया था कि कुछ लोग आपस में मिलकर दिल्ली और आसपास के इलाकों से फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे. इनका निशाना ज्यादातर अमेरिका के लोग थे, जिन्हें टेक फ्रॉड का शिकार बनाया गया. ये धंधा नवंबर 2022 से अप्रैल 2024 के बीच चला.

हवाला के जरिए हो रहा था पैसे का इस्तेमाल

जांच में सामने आया कि आरोपी  अर्जुन गुलाटी, दिव्यांश गोयल और अभिनव कालरा  नोएडा और गुरुग्राम से कॉल सेंटर चला रहे थे. ये लोग अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी मदद देने का बहाना बनाकर उनके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच जाते थे. इसके बाद पैसे को कई विदेशी खातों में ट्रांसफर किया जाता और फिर 200 से ज्यादा भारतीय बैंक खातों के जरिए घुमा-फिराकर भारत लाया जाता था.

करीब 125 करोड़ रुपये ठगे

अब तक की जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने करीब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की ठगी की है. छापों के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं. साथ ही 30 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं. इसके अलावा 8 लग्जरी कारें, कई महंगी घड़ियाँ और अन्य कीमती सामान बरामद किया गया है. साफ है कि भारत से चल रहे ये फर्जी कॉल सेंटर सिर्फ लोगों की जेब ही नहीं काट रहे थे, बल्कि देश की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहे थे.

