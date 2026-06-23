मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का झांसा देकर ठगी, विदेशी नागरिक और नागालैंड की महिला गिरफ्तार

Marriage Scam: दिल्ली के द्वारका जिले में पुलिस ने मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए महिलाओं को शादी का झांसा देकर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. एंटी नारकोटिक्स सेल की कार्रवाई में आइवरी कोस्ट के एक विदेशी नागरिक और नागालैंड की एक महिला को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों पर महिलाओं से दोस्ती और विवाह का भरोसा जीतकर उनसे लाखों रुपये ठगने का आरोप है. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम निकालने के लिए म्यूल बैंक खातों और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था. मामले के तार कई राज्यों में दर्ज साइबर ठगी के मामलों से भी जुड़े पाए गए हैं.

मैट्रिमोनियल साइट के जरिए बनाते थे शिकार

द्वारका जिला पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं से संपर्क स्थापित करते थे. बातचीत के दौरान वे खुद को संपन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति बताकर विश्वास जीतते थे. जब संबंध मजबूत हो जाता था, तब शादी का प्रस्ताव देकर विभिन्न बहानों से पीड़ित महिलाओं से पैसों की मांग की जाती थी. कई मामलों में महिलाएं उनकी बातों में आकर रकम ट्रांसफर कर देती थीं.

विदेशी नागरिक और महिला साथी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में 36 वर्षीय कोउआडियो विक्टर एनडीए को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से आइवरी कोस्ट का निवासी है और भारत में निर्धारित अवधि से अधिक समय से रह रहा था. उसके साथ 30 वर्षीय अनेई कोन्याक नामक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जो नागालैंड की रहने वाली है. पुलिस का कहना है कि दोनों मिलकर ठगी के पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहे थे.

गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई

पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ विदेशी नागरिक साइबर ठगी के मामलों में सक्रिय हैं और एटीएम के माध्यम से संदिग्ध रकम निकाल रहे हैं. सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स सेल ने उत्तम नगर के हस्तसाल विहार इलाके में छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया.

डेबिट कार्ड, लैपटॉप और मोबाइल जब्त

तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 डेबिट कार्ड, 1 लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन और 1 पासपोर्ट बरामद किया है. जांच एजेंसियां जब्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बैंकिंग दस्तावेजों का तकनीकी विश्लेषण कर रही हैं.

कई राज्यों के मामलों से जुड़े सुराग

पुलिस जांच में बरामद डेबिट कार्ड का संबंध असम के डिब्रूगढ़ जिले के चाबुआ थाना क्षेत्र में दर्ज एक साइबर ठगी मामले से जुड़ा पाया गया. इसके अलावा मोबाइल फोन की जांच में कई बैंक खातों की जानकारी मिली, जिनका संबंध अन्य साइबर अपराध मामलों से भी सामने आया है. इससे आशंका है कि गिरोह का नेटवर्क कई राज्यों तक फैला हुआ है.

महिला आरोपी की थी अहम भूमिका

पुलिस के अनुसार अनेई कोन्याक केवल सहयोगी नहीं थी, बल्कि गिरोह की सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रही थी. उसका काम एटीएम से ठगी की रकम निकालना, बैंक खातों का संचालन करना और पीड़ित महिलाओं से फोन पर बातचीत कर उनका विश्वास जीतना था. इसी माध्यम से गिरोह पीड़ितों को अपने जाल में फंसाता था.

फर्जी खातों से घूमती थी रकम

जांच में सामने आया है कि ठगी की रकम को सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता था. आरोपी विभिन्न म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर पैसों को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करते थे, ताकि जांच एजेंसियों को पैसों का स्रोत और अंतिम गंतव्य पता लगाने में कठिनाई हो.

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

पुलिस ने थाना उत्तम नगर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 61(2) तथा इमिग्रेशन एवं फॉरेनर्स एक्ट-2025 की धारा 23(a) के तहत मामला दर्ज किया है. गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है.

पुलिस की लोगों से अपील

पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट या सोशल मीडिया पर बने नए संबंधों में आर्थिक लेन-देन से पहले पूरी सावधानी बरतें. किसी भी व्यक्ति को बिना सत्यापन के पैसे भेजने, बैंक विवरण साझा करने या निजी जानकारी देने से बचें. संदेह होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या पुलिस से संपर्क करें.

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