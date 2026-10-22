बिना परमिशन वाली कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में न आएं... प्रदूषण के ग्रैप-1 पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण लागू कर दिया गया है. इसके तहत दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडिशनल सीपी (ट्रैफिक) विजयंता आर्या ने लोगों से अपने वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध रखने और जरूरत के मुताबिक, सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की अपील की है.
विजयंता आर्या ने IANS को बताया कि दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) का पहला चरण लागू है. इसके तहत, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जाम को कम करने के लिए जरूरी तैनाती करेगी. जनता और यात्रियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट' (पीयूसीसी) को वैध रखें. पुरानी हो चुकी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और इसे और तेज किया जाएगा.
बिना परमिशन वाली कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली में न करें एंट्री
उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल गाड़ियां दिल्ली के लिए नहीं हैं, उन्हें बॉर्डर से ही दूसरी तरफ मोड़ दिया जाएगा. साथ ही खुले में निर्माण कार्य और निर्माण/तोड़-फोड़ से निकले कचरे को ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई तेज की जाएगी.से जनता से अपील करना चाहते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, ताकि हम सब मिलकर दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बना सकें. इसके साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों का भी पालन करना चाहिए, ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो और वे अपनी मंजिल तक जल्दी और आराम से पहुंच सकें.
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प्रदूषण से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस की सख्ती
उन्होंने बताया कि जैसे-जैसे ट्रैफिक की समस्या आती है, जैसे-जैसे हमको लगता है कि जाम की स्थिति हो सकती है. हम उसके लिए उचित प्रबंध करेंगे. अगर हमको लगता है कि ट्रैफिक धीमे चल रहा है, तो हम उसको सही करेंगे. पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट पर कार्रवाई तेज की जाएगी, जिससे दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के नियमों का पालन कराया जा सके. इसीलिए हम लोगों को अपील करते हैं कि नियमों का पालन करें.
ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहला चरण लागू
विजयंता आर्या ने कहा कि दिल्ली में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के पहला चरण में कुछ तरीके की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. उनको हम सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं देते हैं. जैसा मैंने पहले भी बताया था कि जो वाहन पुराने हो चुकी है उस पर रोक लगाई गई है और यह जारी रहेगी. अगर वह सड़क पर दिखाई देती है तो उसको हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं.
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