IND vs NZ 4th ODI: श्रेयस अय्यर पहली बार संभालेंगे कप्तानी, टीम में सिराज की एंट्री तय, भारत की नजर सीरीज जीतने पर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ा. इसके बाद टीम इंडिया यह वनडे सीरीज तो नहीं हारेगी, क्योंकि वह पहले ही 2-0 से आगे है. हालांकि, नए कप्तान की अगुवाई में भारतीय टीम की नजरें सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी. शुभमन गिल टेस्ट सीरीज के लिए वनडे टीम से अलग हो चुके हैं, ऐसे में उनके डिप्टी श्रेयस अय्यर कार्यवाहक कप्तान की भूमिका में दिखेंगे. अय्यर करियर में पहली बार वनडे में टीम इंडिया की अगुवाई करने वाले हैं. इसके अलावा नजरें इस पर भी होंगी कि नई बल्लेबाजी लाइन-अप कैसा प्रदर्शन करती है, खासकर ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ियों को मिलने वाले मौकों पर.

अब तक खेले गए तीनों मैचों में बारिश ने खलल डाला है, लेकिन माउंट माउंगानुई जाने से थोड़ी राहत मिल सकती है. चौथे वनडे के लिए मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि एक हफ्ते पहले इस शहर में भी बारिश हुई थी. वेन्यू बदलने के साथ ही भारतीय टीम में भी कुछ बदलाव हुए हैं. इस मैदान पर हाल ही में खेले गए वनडे मैचों को देखते हुए, हालात गेंदबाजों के पक्ष में हो सकते हैं. आखिरी बार किसी टीम ने यहां फरवरी 2020 में 300 रन का आंकड़ा पार किया था, जब न्यूजीलैंड ने भारत के 296/7 के जवाब में 5 विकेट पर 300 रन बनाए थे.

न्यूजीलैंड ने भी अपनी टीम में कई बदलाव किए हैं. उन्होंने फिन एलन, मिच हे, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट और ब्रेट रैंडेल को शामिल किया है. वहीं, टेस्ट कप्तान टॉम लैथम समेत कई नियमित खिलाड़ी वनडे टीम से हट गए हैं, ताकि वे अगले हफ्ते बेसिन रिजर्व में होने वाले पहले टेस्ट मैच की तैयारी शुरू कर सकें.

गिल के उपलब्ध न होने पर, यह देखना दिलचस्प होगा कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत कौन करता है. इस भूमिका के लिए ईशान किशन और गायकवाड़ विकल्प हैं; गायकवाड़ ने अपनी पिछली पांच वनडे पारियों में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की है. अनुभवी रोहित इस दौरे पर अपनी पहली बड़ी पारी खेलना चाहेंगे, क्योंकि इस सीरीज में अब तक वे 0 और 23 रन ही बना पाए हैं.

ईशान किशन मैदान पर उतरने के लिए बेताब होंगे, क्योंकि चोट के कारण वे T20 सीरीज के ज्यादातर मैचों से बाहर रहे थे. ईशान किशन ओपनिंग के लिए एक मजबूत दावेदार हैं, क्योंकि चार साल पहले उन्होंने इसी स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए दोहरा शतक जड़ा था. राहुल की गैरमौजूदगी में, वे विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे.

अगर गायकवाड़ मिडिल ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करते हैं, तो वे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे, खासकर तब जब वे अभी 'प्लेइंग इलेवन' (मुख्य टीम) का स्थायी हिस्सा नहीं हैं. उन्होंने अपनी पिछली चार वनडे पारियों में एक शतक और एक अर्धशतक लगाया है, जिससे वे एक बेहतरीन विकल्प बन जाते हैं.

गेंदबाजी विभाग में, अच्छी फॉर्म में चल रहे कंबोज की जगह सिराज को शामिल किए जाने की उम्मीद है. पिछले तीन महीनों में सिराज का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते 'इंडिया ए' के ​​मैच में लिए गए चार विकेटों से उन्हें काफी आत्मविश्वास मिलेगा. यह काफी हैरान करने वाली बात है कि अपनी काबिलियत के बावजूद, उन्हें अब तक इस वनडे सीरीज में गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला है.

दूसरे वनडे में अच्छा प्रदर्शन करने वाले आकिब नबी और अर्शदीप सिंह 'प्लेइंग इलेवन' में अपनी जगह बनाए रखेंगे. न्यूजीलैंड ने अपने घर पर आखिरी बार सात साल पहले भारत के खिलाफ वनडे सीरीज गंवाई थी, जिसकी वजह से शुक्रवार को उनके लिए जीतना अनिवार्य हो गया है.

भारत की संभावित इलेवन: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़/तिलक वर्मा, नमन धीर, अक्षर पटेल, औकिब नबी, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह.

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