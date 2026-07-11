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दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! आदर्श नगर स्टेशन पर रुकेंगी 2 अहम ट्रेनें, जानिए पूरा अपडेट

दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुरोध पर रेलवे ने दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी दी है, जिससे हिमाचल और पंजाब के धार्मिक स्थलों तक पहुंचना पहले से आसान होगा.

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दिल्ली वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! आदर्श नगर स्टेशन पर रुकेंगी 2 अहम ट्रेनें, जानिए पूरा अपडेट
दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन से नई ट्रेन शुरू हो गई.

दिल्ली आदर्श नगर स्टेशन: दिल्ली के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रयासों के बाद आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी मिल गई है. इस फैसले से रोजाना यात्रा करने वाले लोगों के साथ-साथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों की ओर जाने वाले यात्रियों को भी सीधा लाभ मिलेगा.

रेल मंत्री ने मंजूर किया मुख्यमंत्री का अनुरोध

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ समय पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर महत्वपूर्ण ट्रेनों के ठहराव की मांग की थी. अब रेल मंत्रालय ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है. रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में जानकारी दी है कि गाड़ी संख्या 14331 दिल्ली-कालका एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 14053 दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस को आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर ठहरने की स्वीकृति दे दी गई है.

यात्रियों का समय बचेगा

अब तक इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए कई यात्रियों को नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ता था. इससे समय और अतिरिक्त खर्च दोनों बढ़ जाते थे. आदर्श नगर स्टेशन पर ठहराव शुरू होने के बाद उत्तर और पश्चिम दिल्ली के लोगों को अपने क्षेत्र के नजदीक ही ट्रेन सुविधा मिल सकेगी. इससे यात्रा अधिक सुविधाजनक और आरामदायक होगी.

हिमाचल और चंडीगढ़ जाने वालों को लाभ

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली-कालका एक्सप्रेस के आदर्श नगर में रुकने से कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और कालका जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा होगा. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए भी यह फैसला बेहद उपयोगी साबित होगा. छुट्टियों और पर्यटन सीजन में यात्रियों को इसका विशेष लाभ मिलेगा.

धार्मिक यात्राओं के लिए भी बढ़ी सुविधा

दिल्ली-दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस के ठहराव से कुरुक्षेत्र, फतेहगढ़ साहिब और आनंदपुर साहिब जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन स्थानों की यात्रा करते हैं. अब उन्हें दूर के रेलवे स्टेशनों तक जाने की जरूरत नहीं होगी. इस फैसले को स्थानीय यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, जिससे लाखों लोगों का सफर पहले से अधिक सरल और सुगम बनेगा.

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Delhi Railway Division, Indian Railway, CM Rekha Gupta, Railway Minister Ashwini Vaishnaw
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