दिल्ली-एनसीआर झमाझम बारिश ने उमस से दी राहत, कई इलाकों में हुआ जलभराव... देखें VIDEO

दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में सोमवार रात को भारी बारिश हुई है, जिससे कई जगहों पर जलभराव हो गया है. बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में बीते एक दो दिन से बेहद उमस और गर्मी ने लोगों को फिर से बेहद परेशान कर रखा था और इसी बीच अब सोमवार रात को एक बार फिर भारी बारिश हुई है. ऐसे में कई इलाकों में पानी भर गया है.

ऐसे में मंगलवार सुबह ऑफिस जा रहे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जानकारी के मुताबिक देर रात भी दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है और कई जगह पर पानी भरा हुआ है. आईएमडी ने अगले सात दिनों तक दिल्ली में बहुल हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है.

जानकारी के मुताबिक भारी बारिश के कारण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में पानी भर गया है.

