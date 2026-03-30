खतरनाक घटना के वायरल वीडियो पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, चलती कार से बच्चे ने बाइक सवार पर फेंके गुब्बारे

Viral Video: हाल ही वायरल हुए खतरनाक घटना के वीडियो पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने संज्ञान लिया है. एक चलती कार में पीछे की सीट पर नाबालिग लड़का एक बाइक सवार पर पानी से भरे गुब्बारे फेंक रहा था. इस दौरान बाइक चालक अपना संतुलन खो बैठा. किसी ने बच्चे का वीडियो भी बना लिया है. भलस्वा फ्लाईओवर पर हुई इस घटना का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है.

हालांकि, अब दिल्ली पुलिस ने भी इस पर संज्ञान लिया है और तुरंत कार्रवाई की है. यह मामला 27 मार्च का बताया जा रहा है. बच्चा मोटर साइकिल चला रहे शख्स ने गुब्बारे फेंक रहा था. इस दौरान उसने संतुलन खो दिया, लेकिन गनीमत रहे वह गंभीर दुर्घटना से बच गया. इसकी लगभग फ्लाईओवर के डिवाइडर से टकरा सकती थी. बच्चे की लापरवाही किसी की जान ले सकती थी.

Taking cognizance of a social media complaint, @dtptraffic took swift action on a dangerous incident reported from Bhalaswa Flyover.



A minor in a moving car was throwing water balloons at motorists, causing a rider to lose balance and narrowly escape a serious accident.



The… pic.twitter.com/TkyEP2STOV — Delhi Police (@DelhiPolice) March 29, 2026

पुलिस काटा चालान

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रक्रिया भी आई. ज्यादातर लोगों ने कार्रवाई की मांग की. इसके बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कानून का उल्लंघन करने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने के आरोप में संबंधित वाहन का MV Act की संबंधित धाराओं के तहत चालान किया है.

दिल्ली पुलिस ने एक्स पर डाला वीडियो

दिल्ली पुलिस ने इस घटना का वीडियो भी सोशल साइट एक्स पर भी डाला है. साथ ही लोगों और बच्चों से ऐसा न करने की अपील भी की है, ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें- VIDEO: थप्पड़, घूंसे बरसाए... बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं से सिक्‍योरिटी गार्ड्स ने की मारपीट!