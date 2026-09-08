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सत्य निकेतन हादसा: अर्पित की आंखों से रोशन होगी किसी और की दुनिया, पिता ने लिया बड़ा फैसला

आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज में बीकॉम सेकंड ईयर के छात्र अर्पित जाज अपने घर पर रक्षाबंधन मनाने के बाद रविवार को दिल्ली लौटे थे. कुछ ही घंटों के बाद हादसा हो गया.

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सत्य निकेतन हादसा: अर्पित की आंखों से रोशन होगी किसी और की दुनिया, पिता ने लिया बड़ा फैसला
दिल्ली बिल्डिंग हादसे में मध्य प्रदेश के अर्पित जाज की मौत. (Photo: Social Media/PTI)
  • 6 सितंबर को घर से लौटे अर्पित जाज दिल्ली बिल्डिंग हादसे का शिकार हो गए.
  • हादसे के बाद अर्पित का फोन नहीं लगा तो घर वाले दिल्ली आए और मौत की खबर मिली.
  • परिवार ने इकलौते बेटे अर्पित की कॉर्निया दान करने का फैसला किया है.
इस हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई की जा रही है?
नई दिल्ली:

मध्य प्रदेश में अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन मनाने के बाद 19 साल के छात्र अर्पित जाज दिल्ली लौटे थे, तभी एक दुखद घटना घटी. राजधानी पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद, अर्पित जाज दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में ढह गई पांच मंजिला इमारत के मलबे के नीचे दब गए. अब, जब उनका परिवार अपने इकलौते बेटे को खोने के गम से उबरने की कोशिश कर रहा है. इसी बीच परिजनों ने उसकी कॉर्निया दान करने का फैसला किया है.  परिवार वालों को उम्मीद है कि उसकी आंखें किसी और को उस दुनिया को देखने में मदद कर सकती हैं, जिसे वह इतनी कम उम्र में छोड़ने पर मजबूर हो गया था.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में बी.कॉम के दूसरे साल के छात्र अर्पित, देवास में अपने घर पर रक्षाबंधन मनाने के बाद रविवार, 6 अक्टूबर की सुबह करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचे थे.

दोपहर तक, वह पांच मंजिला इमारत ढह गई जिसमें 'हॉस्टल डेज' (PG अकोमोडेशन) था, जहां वह रह रहा था. जब परिवार को इस हादसे के बारे में पता चला, तो उन्होंने अर्पित को बार-बार फोन करने की कोशिश की. उसका फोन स्विच ऑफ था. उससे संपर्क न हो पाने पर, उसके माता-पिता दिल्ली के लिए निकल पड़े.

उनकी आशंका सच साबित हुई, जब अर्पित मलबे के नीचे फंसा हुआ मिला और अधिकारियों ने उसकी मौत की पुष्टि की.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसकी मां ने उससे दिल्ली नहीं लौटने के लिए कहा था. इमारत गिरने के बाद अपने बेटे का शव देखकर मां बुरी तरह टूट गई, जिससे उन्हें AIIMS में भर्ती कराना पड़ा.

इतने गहरे दुख के बावजूद, परिवार ने अर्पित की कॉर्निया दान करने का फैसला किया.

कॉलेज वापसी का बेसब्री से था इंतजार...

अर्पित के दोस्तों ने उसे एक ऐसे युवा छात्र के तौर पर याद किया, जो कॉलेज लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था. उसने अपने दोस्तों के साथ एक कॉन्सर्ट में जाने का प्लान भी बनाया था.

इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे से 12 लोगों को बचाया गया. यह हादसा तब हुआ, जब जर्जर हो चुकी इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था. इमारत के मालिक हरिराम गुप्ता को सोमवार को गुरुग्राम के पास भिवाड़ी से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने गुप्ता और अन्य लोगों के खिलाफ केस मला दर्ज किया है. इस घटना की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

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