विज्ञापन
विशेष लिंक

द‍िल्‍ली में आकृति की मौत के मामले में पत‍ि ग‍िरफ्तार, पर‍िवार बोला- नहीं कर सकती सुसाइड, अब तक क्‍या हुआ?

दिल्ली के पॉश इलाके लोधी कॉलोनी में 28 वर्षीय नवविवाहिता आकृति की मौत के मामले में दहेज के ल‍िए हत्‍या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुल‍िस ने इस मामले में आकृति के पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार क‍िया है.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
द‍िल्‍ली में आकृति की मौत के मामले में पत‍ि ग‍िरफ्तार, पर‍िवार बोला- नहीं कर सकती सुसाइड, अब तक क्‍या हुआ?
दो महीने पहले हुई थी आकृत‍ि की शादी.

दिल्ली के पॉश इलाके लोधी कॉलोनी में 28 वर्षीय नवविवाहिता आकृति की मौत के मामले में दहेज के ल‍िए हत्‍या से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुल‍िस ने इस मामले में आकृति के पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार क‍िया है. आकृति का का शव बीते शनिवार को एनडीएमसी फ्लैट्स, पालिका कुंज के बी-ब्लॉक की तीसरी मंजिल के नीचे जमीन पर पड़ा मिला था.

पुलिस के अनुसार, 4 जुलाई को महिला कथित तौर पर पालिका कुंज स्थित फ्लैट से नीचे गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिली थी. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि आकृति की शादी इसी साल 24 अप्रैल 2026 को हुई थी. वह छतरपुर स्थित एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी. 

पुल‍िस ने पत‍ि को क‍िया ग‍िरफ्तार

इस मामले में धारा 196 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, बाद में मजिस्ट्रेट जांच के बाद Dowry act में मामला दर्ज कर पुल‍िस ने पति अरस्तु सिक्का को गिरफ्तार कर ल‍िया है. पुलिस का कहना है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आकृति छतरपुर ऑफिस से निकलने के बाद लोधी कॉलोनी के पालिका कुंज के छत पर कैसे पहुंची? इसकी भी जांच जारी है. 

दहेज के लिए हत्या का आरोप

मृतका के परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि आकृति की शादी को अभी तीन महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. आकृति के छोटे भाई ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की हत्या की गई है और इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है. परिवार का दावा है कि आकृति घर की सबसे बड़ी संतान थी और बेहद जिम्मेदार स्वभाव की थी. 

'आकृति आत्महत्या नहीं कर सकती' 

मृतका के परिजनों ने पति पर मारपीट और दहेज को लेकर प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं.  उनका कहना है कि आकृति मानसिक रूप से मजबूत थी और वह आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकती.  उसने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था क्योंकि उसका पति कोई काम नहीं करता था. परिजनों के मुताबिक, आकृति की शादी लव-अरेंज मैरिज थी. ऐसे में शादी के महज ढाई महीने बाद हुई इस मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 

'मौत से कुछ घंटे पहले ही पार्टी दी थी', दिल्ली में नई-नवेली दुल्हन की आत्महत्या थ्योरी पर परिवार ने उठाए सवाल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi News, Delhi Latest News, Dowry Death, Delhi News In Hindi, Latest News In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com