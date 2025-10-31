20,000 से ज़्यादा उपभोक्ताओं ने उठाया DJB की माफी योजना का फायदा, ₹96 करोड़ का सरचार्ज माफ!

दिल्ली में जल बिल बकायेदारों को बड़ी राहत- दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की लेट पेमेंट सरचार्ज (LPSC) माफी योजना तेजी से लोकप्रिय हो रही है. अब तक 20,980 उपभोक्ता इस योजना का लाभ ले चुके हैं और ₹96 करोड़ से ज़्यादा का सरचार्ज माफ किया जा चुका है.
आधे से ज़्यादा खातों पर बकाया
राजधानी में 29 लाख जल उपभोक्ताओं में से 15 लाख से अधिक खातों पर बकाया है. कुल ₹16,100 करोड़ में से ₹5,100 करोड़ मूल राशि और ₹11,000 करोड़ सिर्फ लेट पेमेंट सरचार्ज है. नई योजना में उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि जमा करनी है - पूरा सरचार्ज वन-टाइम माफी के तहत हटा दिया जाएगा.
₹32 करोड़ से ज़्यादा की वसूली
योजना लागू होने के बाद से DJB ने ₹32.79 करोड़ की वसूली की है. अधिकारियों के मुताबिक, जब उपभोक्ताओं को संशोधित (सरचार्ज-फ्री) बिल मिलेंगे, तो भुगतान की रफ्तार और बढ़ेगी.
पूरे शहर में जागरूकता अभियान
भुगतान बढ़ाने के लिए DJB जल्द शहर-स्तरीय अवेयरनेस ड्राइव शुरू करेगा। योजना का प्रचार मेट्रो, DTC बसों, एफएम रेडियो, अख़बारों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किया जाएगा. RWAs और औद्योगिक इलाकों में भी टीमों के ज़रिए उपभोक्ताओं तक पहुंचा जाएगा.
“हर रुपया दिल्ली की जल संरचना को मज़बूत करेगा”
जल संसाधन मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह सिर्फ माफी योजना नहीं, बल्कि जवाबदेही और स्वच्छ यमुना की दिशा में एक अहम कदम है. हर रुपया दिल्ली की जल संरचना और जल आपूर्ति सुधार में लगेगा. उन्होंने नागरिकों से अपील की.अपने बिल भरें, यमुना सफाई में योगदान दें और दिल्ली के जल परिवर्तन का हिस्सा बनें.
जल बिल भुगतान से जुड़ी यमुना सफाई
DJB का कहना है कि समय पर जल बिल चुकाना यमुना सफाई, पाइपलाइन अपग्रेडेशन और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए अहम है. सरकार अब मीटर रीडरों और बिलिंग स्टाफ को प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव देने की योजना भी बना रही है।
