घर पर लेट आई, डांट पड़ी... दिल्ली में 13 साल की बच्ची ने की आत्महत्या

दिल्ली के शाहदरा इलाके में देर से घर लौटने पर परिवार की डांट से आहत 13 साल की एक नाबालिग बच्ची ने गले में चुन्नी बांधकर अपनी जान दे दी. दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बच्ची ने फंदा लगा लिया है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंची पुलिस को 13 साल की बच्ची फर्श पर बेहोश हालत में मिली. बच्ची मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली थी.

दिल्ली पुलिस को बच्ची के परिवार वालों से पूछताछ में पता चला कि बच्ची देर से घर लौटी थी, जिस पर घरवालों ने उसे डांट दिया था. इसी बात से नाराज होकर उसने रोशनदान से चुन्नी बांधकर फंदा लगा लिया. घटना के बाद बच्ची की बहन ने उसे तुरंत नीचे उतारा. जिसके बाद परिजन डॉ. हेडगेवार अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

कुछ दिन पहले 11वीं कक्षा की एक छात्रा ने अपने स्कूल की इमारत की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर कूदकर आत्‍महत्‍या कर ली थी. छात्रा के पिता ने आरोप लगाया कि एक टीचर से सजा मिलने के बाद उनकी बेटी ने सुसाइड कर ल‍िया. हालांकि, गाजीपुर रोड स्थित नवोदय विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक आरके शर्मा ने छात्रा को सजा दिए जाने के आरोपों से इनकार किया था.

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यह मामला फरदीबादा का था जहां पर एक स्कूल पर गंभीर आरोप लगे थे. दावा किया गया था कि फीस ना मिलने पर स्कूल प्रशासन बच्चों को जलील करता था, उनके साथ मारपीट करता था, घंटों तक उन्हें खड़ा रखता था. ऐसे ही एक मामले में 11वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली. आरोप है कि टीचर से सजा मिलने के बाद उसने यह कदम उठाया.