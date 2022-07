बैंकरप्ट हो चुकी Voyager Digital के कस्टमर्स को मिल सकती है FTX से मदद

Voyager Digital ने इस महीने की शुरुआत में बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग की थी

खास बातें कस्टमर्स को FTX के साथ एकाउंट खोलने पर फंड्स में से कुछ मिल सकता है

FTX को यह डील जल्द होने की उम्मीद है

फर्म के एक लाख से अधिक क्रेडिटर्स हैं

क्रिप्टो एक्सचेंज FTX ने बैंकरप्ट हो चुकी Voyager Digital के कस्टमर्स को उनके फंड के कुछ हिस्सा का एक्सेस देने की योजना बनाई है. यह Sam Bankman Fried की अगुवाई वाले इस क्रिप्टो एक्सचेंज की ओर से मुश्किलों का सामना कर रही इस इंडस्ट्री को राहत देने की एक और कोशिश है.



Reuters की रिपोर्ट में बताया गया है कि Bankman Fried की ट्रेडिंग फर्म Alameda Ventures ने बैंकरप्ट क्रिप्टो हेज फंड Three Arrows Capital को दिए लोन्स को छोड़कर Voyager के डिजिटल एसेट्स और डिजिटल एसेट लोन्स खरीदने की तैयारी की है. इसके बाद Voyager के कस्टमर्स को FTX के साथ एकाउंट खोलने पर इन फंड्स में से कुछ प्राप्त हो सकता है. फर्म ने बताया कि कस्टमर्स इस फंड को विड्रॉ कर सकते हैं या इसका इस्तेमाल FTX पर खरीदारी के लिए किया जा सकता है. FTX को यह डील जल्द होने की उम्मीद है.



Voyager Digital ने इस महीने की शुरुआत में बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग की थी. पिछले महीने इसने Alameda Ventures के साथ क्रेडिट लाइन के लिए एक एग्रीमेंट भी किया था. बैंकरप्सी के लिए दिए गए आवेदन में फर्म ने बताया कि उसके एक लाख से अधिक क्रेडिटर्स हैं. यह आवेदन बैंकरप्सी के चैप्टर 11 के तहत दिया गया है, जिसमें सभी कानूनी मामलों पर रोक लगाई जाती है और फर्म को चलाने के साथ ही घाटे से उबरने की योजना तैयार करने की अनुमति दी जाती है. फर्म के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर Stephen Ehrlich ने कहा था, "पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो मार्केट में वोलैटिलिटी और बिकवाली के साथ Three Arrows Capital को दिए गए एक लोन पर डिफॉल्ट होने के कारण हमें कोई बड़ा कदम उठाना होगा."



हाल ही में Voyager Digital ने लगभग 15,250 बिटकॉइन और लगभग 35 करोड़ डॉलर के स्टेबलकॉइन USDC के लोन की पेमेंट करने में नाकाम रहने के कारण Three Arrows Capital को डिफॉल्ट नोटिस दिया था. ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के एक कोर्ट ने Three Arrows Capital के लिक्विडेशन का ऑर्डर दिया है. इसके लिए कंसल्टेंसी फर्म Teneo को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया है. Three Arrows Capital के को-फाउंडर ने लिक्विडेशन को लेकर एक ट्वीट में कहा था कि फर्म इसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है.