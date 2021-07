जानें 'डॉगकॉइन' को बेचे जाने को लेकर डॉगकॉइन मिलियनेयर Glauber Contessoto ने क्या लिया फैसला

ये भी पढ़ें: Cryptocurrency in India : Rug Republic बनी क्रिप्टो में पेमेंट लेने वाली देश की पहली कंपनी



कॉन्टेस्सोटो ने क्रिप्टोकरंसी समुदाय “HODL" (“hold on for dear life” /होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ) को एक पोस्ट के जरिये कहा कि अपने डॉगकॉइन निवेश को थाम कर रखें। हालांकि उस समय इसकी कीमत निचले स्तर पर ट्रेड कर रही थी। कॉन्टेस्सोटो ने अपनी क्रिप्टोकरंसी ट्रेडिंग ऐप का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया और इसको कैप्शन दिया- “If I can hodl, you can HODL! (यदि मैं hodl कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं HODL!) Shibes Unite!”



स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि डॉगकॉइन की होल्डिंग लगभग $1.5 मिलियन (लगभग 10.98 करोड़ रुपये) गिर चुकी थी। अप्रैल के शुरूआत में उन्होंने कहा था कि उनका निवेश लगभग $2 million (लगभग 14.65 करोड़ रुपये) तक बढ़ चुका है। पोस्ट होने के बाद जल्दी ही लोगों ने इस पर कमेंट करना शुरू कर दिया। एक यूजर कालेची ने कहा, "45 हजार से नीचे है लेकिन होल्ड कर रहे हैं।" वहीं एक अन्य यूजर StealAllTheInternets ने लिखा, "200 हजार से नीचे है लेकिन होल्ड कर रहे हैं।"

डॉगकॉइन की कीमत बढ़ने की उम्मीद में ArnaldoFagiolini ने लिखा, "कोई बुरे दिन नहीं है, भविष्य उज्जल होगा।HODL" एक अन्य यूजर DogeGodFathe ने कॉन्टेस्सोटो को लेजेन्ड कहा। Dogecoin के उदय ने बहुत से लोगों का ध्यान इस साल की शुरूआत में अपनी ओर खींचा। जिसका श्रेय स्वयं को Dogefather कहने वाले Elon Musk को जाता है। स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ मस्क ने पिछले दिनों ये भी घोषणा कर दी कि अब टेस्ला बिटकॉइन को पेमेंट के रूप में नहीं स्वीकर करेगी। उन्होंने कहा कि वह डिवलेपर के साथ मिलकर डॉगकॉइन की कीमतों में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उसकी कीमतों कुछ उभार देखा भी गया।



एक मीम की तरह लॉन्च हुए Shiba Inu डॉग से प्रेरित Dogecoin की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। यह डिजिटल संपत्ति शनिवार 8 मई को अपनी अब तक सबसे ऊंची कीमत $0.72 (लगभग 52.74 रुपये) पर पहुंच गई थी। हालांकि विशेषज्ञों ने इसकी बढ़ती कीमतों के बावजूद भी डिजिटल करंसी के जोखिमों को बताते हुए कहा कि इसकी कीमतें जितनी तेजी से ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ जाती हैं। हालांकि जो लोग जोखिम उठा सकते हैं उनके लिए इस क्रिप्टोकरंसी का उदय एक हवा का झोंका साबित हुआ है।