Dogecoin की अपग्रेडेड वेबसाइट नए फीचर्स के साथ हुई लाइव

Dogecoin Website को अपग्रेड करने के लिए इस ग्रुप में 20 लोगों को नियुक्त किया गया था. ये सभी स्किल्ड मेंबर थे जिनमें राइटिंग, ट्रांसलेटिंग, एचटीएमएल, सीएसएस और ग्राफिक डिजाइन जैसे टेलेंट को हायर किया गया था. टीम ने साल के अंत में वेबसाइट पर काम करना शुरू कर दिया था और इस साल जून में यानि पिछले महीने ही इसे प्रीव्यू मोड में एक्टिव कर दिया गया था. प्रीव्यू मोड में वेबसाइट को एक्टिव करने के पीछे टीम का मकसद नई वेबसाइट के लिए कम्युनिटी का फीडबैक लेना था. फीडबैक मिल जाने के बाद, उसी आधार पर वेबसाइट में हल्के फुल्के बदलाव किए गए और अब यह नई वेबसाइट लाइव चुकी है.



डॉजकॉइन की नई वेबसाइट (Dogecoin new website) में सो होम (So Home), व्हाट इज डॉजकॉइन (What is Dogecoin), मच वॉलेट्स (Much Wallets), वेरी कम्युनिटी (Very Community) और सो डॉजपीडिया (So Dogepedia) हेडिंग्स के अंदर टैब दिए गए हैं. इनमें डॉजकॉइन के बारे में एजुकेशनल आर्टिकल और रोचक फीचर्स भी दिए गए हैं. वेबसाइट अब इंग्लिश के अलावा 10 और भाषाओं में उपलब्ध करवा दी गई है. वेबसाइट पर Dogecoin को एक ओपन सोर्स पीअर-टू-पीअर डिजिटल करेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है. डॉजकॉइन की उपयोगिता के बारे में वेबसाइट पर लिखा गया है कि मनी यानि पैसा उपयोग के लिए होता है और डॉजकॉइन 'मनी' है.