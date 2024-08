महिला को 'थर्ड वेव' आउटलेट के वॉशरूम में मिला छुपा हुआ मोबाइल फोन, कैफे ने दिया यह जवाब

बेंगलुरु में एक मशहूर कॉफी चेन की कर्मचारी ने महिलाओं के शौचालय (Washroom) में एक मोबाइल फोन (Mobile phone) छिपा दिया. उसके कैमरे से करीब दो घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग (Video recording) होती रही. यह घटना शहर के बीईएल रोड पर स्थित 'थर्ड वेव' कॉफी आउटलेट पर हुई.

इंस्टाग्राम हैंडल 'गैंग्स ऑफ सिनेपुर' ने अपने अकाउंट पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें एक यूजर ने बताया कि आउटलेट पर क्या हुआ. स्टोरी में लिखा है कि, "मैं बेंगलुरु में थर्ड वेव कॉफी आउटलेट पर था... एक महिला को शौचालय में एक फोन मिला, जो डस्टबिन में छिपा हुआ था. उससे वीडियो रिकॉर्डिंग करीब 2 घंटे तक चालू रही. वह फोन टॉयलेट सीट के सामने था. फोन फ्लाइट मोड में था, ताकि कोई आवाज न आए."

पोस्ट में लिखा गया है कि, "फोन को डस्टबिन बैग में सावधानी से छिपाया गया था और उसमें एक छेद किया गया था ताकि केवल कैमरा ही दिखाई दे. जल्द ही पता चल गया कि फोन वहां काम करने वाले लोगों में से एक का था. पुलिस को बुलाया गया, जो कि जल्द ही वहां पहुंच गई. इस मामले में कार्रवाई की जा रही है."

इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट की गई स्टोरी में लिखा है कि, "यह घटना बहुत भयानक थी. मैं अब से जिस भी वॉशरूम का इस्तेमाल करूंगा, वहां सतर्क रहूंगा, चाहे कैफे या रेस्तरां की चेन कितनी भी प्रसिद्ध क्यों न हो. मैं आप सभी से भी ऐसा करने का अनुरोध करता हूं. यह घृणित है.''

'थर्ड वेव' कॉफी ने इस घटना पर प्रतिक्रिया में कहा, "हम बेंगलुरू में अपने बीईएल रोड आउटलेट पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर खेद जताते हैं और इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि थर्ड वेव कॉफी में इस तरह की हरकतें बिल्कुल अस्वीकार्य हैं."

We regret the unfortunate incident at our BEL Road outlet in Bengaluru and want to emphasize that such actions are absolutely unacceptable at Third Wave Coffee. We acted swiftly to address the situation by immediately terminating the person & ensuring the safety of our customers.