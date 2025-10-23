सोशल मीडिया से खुलेआम पुलिस को चुनौती, अब मुठभेड़ में ढेर, जानिए कौन था गैंगस्टर रंजन पाठक

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार तड़के बिहार के चार गैंगस्टर का एनकाउंटर कर उन्हें ढेर कर दिया. मारे गए गैंगस्टर में रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) है. इस गैंग का सरगना रंजन पाठक था. रंजन सोशल मीडिया पर खुलेआम पुलिस को चुनौती देता था. सिग्मा के नाम से रंजन ने गैंग बनाया था. ये गैंग फिरौती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे अपराधों में शामिल रहा है.

25 हजार का था इनाम

बिहार की सीतामढ़ी पुलिस ने रंजन पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था. रंजन पर 5 हाईप्रोफाइल मर्डर केस थे. उनसे ये हत्या सीतामढ़ी और आसपास के जिलों में की थी.रंजन का सिग्मा गैंग पिछले 7 साल सक्रिय था. पुलिस ने बताया कि ये गैंग दिल्ली में खुद को फिर से एक्टिव करने में लगा था ताकि यहां बिहार पुलिस की कार्रवाई से वो बच सके.पुलिस रंजन के गैंग के मूवमेंट को काफी दिनों से ट्रैक कर रही थी.

तड़के करीब ढाई बजे एनकाउंटर

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि जब तड़के करीब 2.20 मिनट पर पुलिस ने सिग्मा गैंग के मेंबर को रोककर पूछताछ करना चाहा तो उन्होंने पुलिस पर गोली चला दी. इसके बाद एनकाउंटर में चार अपराधी मारे गए.

पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा था रंजन

दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने बताया कि रंजन पाठक दिल्ली पुलिस को लगातार चुनौती दे रहा था. हाल ही में उसका एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था. इस क्लिप में बिहार में इस गैंग की बड़ी साजिश का खुलास हुआ था.

बताया जा रहा है कि रंजन पाठक का गैंग बिहार से नेपाल सीमा तक सक्रिय था. रंजन पाठक इस गैंग का सरगना था. रंजन ने सीतामढ़ी में एक चर्चित हत्या के बाद अपना क्रिमिनल बायोडेटा मीडिया को भेजा था.