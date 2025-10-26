विज्ञापन
विशेष लिंक

शराब के ठेके पर मामूली विवाद बना जानलेवा, ऋषिकेश में दोस्त ने ही चाकू से दनादन वार कर ले ली जान

पुलिस के मुताबिक, 28 वर्षीय अजेंद्र कंडारी देर रात शराब के ठेके के पास पहुंचा था. उसके साथ उसका दोस्त अक्षय ठाकुर भी था. उसी दौरान किसी बात पर नाराज होकर अक्षय ने अजेंद्र पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए.

Read Time: 2 mins
Share
शराब के ठेके पर मामूली विवाद बना जानलेवा, ऋषिकेश में दोस्त ने ही चाकू से दनादन वार कर ले ली जान

उत्तराखंड में ऋषिकेश के निकट ढालवाला मुनि की रेती इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां शराब पीने के दौरान हुए मामूली विवाद में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि युवक के साथ शराब पीने आए दोस्त ने की. युवक की हत्या के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. शराब का ठेका बंद कराने की मांग करते हुए लोग सड़क पर उतर आए और  प्रदर्शन किया.

मुनि की रेती थाना पुलिस के मुताबिक, शीशम झाड़ी निवासी 28 वर्षीय अजेंद्र कंडारी देर रात शराब के ठेके के पास पहुंचा था. उसके साथ उसका दोस्त और पड़ोसी अक्षय ठाकुर भी था. बताया गया कि दोनों ने वहां जाकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. 

अजेंद्र कंडारी की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.

अजेंद्र कंडारी की हत्या के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.

पुलिस ने बताया कि विवाद इतना बढ़ गया कि अक्षय ठाकुर ने कथित तौर पर ठेली से चाकू उठाकर अजेंद्र की छाती में घोंप दिया. आरोप है कि अक्षय ने अजेंद्र पर एक नहीं बल्कि कई बार चाकू से वार किए.

अजेंद्र को लहूलुहान हालत में तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया. एम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद अजेंद्र कंडारी को मृत घोषित कर दिया.

मुनि की रेती थाना पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की. पुलिस का कहना है कि अजेंद्र के शरीर पर चाकू से कितने वार किए गए थे, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा.

वारदात के बाद आरोपी अक्षय ठाकुर मौके से फरार हो गया है. पुलिस टीमें उसे गिरफ्तार करने में जुटी हैं. बताया गया कि अक्षय ठाकुर नाई का काम करता है. जघन्य हत्या के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में लोगों ने पीडब्ल्यूडी तिराहे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया. 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rishikesh Crime, Friend Killed Friend, Uttarakhand Crime News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com