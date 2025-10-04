विज्ञापन
मदरसा टीचर पति की हरकतों से टूटा पत्नी के सब्र का बांध, मसाला कूटने वाले बट्टे से वार कर ले ली जान

ये खौफनाक घटना वाराणसी के बादशाहबाग इलाके में हुई. शुक्रवार को दानिश रजा का शव उसके घर से खून से लथपथ हालत में मिला था.

उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. मदरसे में पढ़ाने वाले शिक्षक की उसी की पत्नी ने मसाला कूटने वाले लोढ़े (बट्टे) से वार करके हत्या कर दी. पत्नी का दावा है कि उसने पति के उत्पीड़न और मारपीट से आजिज आकर ये कदम उठाया. पति पर गलत काम करवाने का भी आरोप लगाया है. पुलिस ने हत्या की आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. 

ये खौफनाक घटना वाराणसी के बादशाहबाग इलाके में हुई. शुक्रवार को दानिश रजा का शव उसके घर से खून से लथपथ हालत में मिला था. दानिश की बहन की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने शक होने पर दानिश की बीवी नसीमा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. 

पुलिस के अनुसार, नसीमा ने बताया कि वह पति की लगातार प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न से बेहद परेशान थी. उसने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उससे जबरन गलत काम भी करवाता था. वह लंबे समय से इस अत्याचार को सहन कर रही थी और आखिरकार जब सहनशक्ति जवाब दे गई, तो उसने मसाला पीसने वाले बट्टे से वार कर दिया. इससे दानिश की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पत्नी नसीमा को पति दानिश की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामले की आगे जांच की जा रही है. जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपी के बयान और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है.

चेतगंज के एसीपी ईशान सोनी ने बताया कि दानिश की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. दानिश की पत्नी नसीमा ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. जिस बट्टे से हत्या की गई थी, वह भी बरामद कर लिया गया है. 
 

