बेटी के बयान पर "कातिल" मां गिरफ्तार, पति की हत्या कर बता रही थी खुदकुशी : पुलिस

आरोप है कि कत्ल के बाद कविता बड़ी चालाकी से महेंद्र को सर्वोदय अस्पताल लेकर गई, जहां उसने सबको इस भरोसे में लेने का प्रयास किया कि महेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, लेकिन अस्पताल ने पूर्ण प्रोटोकॉल निभाते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला की महेंद्र की गला घोटकर हत्या की गई है.

पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो महेंद्र की 13 वर्षीय बेटी से पूछताछ में पता चला कि रात में महेंद्र जब शराब पीकर आया था तो उसका कविता से झगड़ा हुआ. इसके बाद बच्ची ने देखा की कविता महेंद्र की छाती पर चढ़ी हुई है और उसका गला दबा रही है. इसी आधार पर कविता को गिरफ्तार किया गया. गाजियाबाद एसपी सिटी निपुण अग्रवाल के मुताबिक, पुलिस को व्हाट्स ऐप चैट और रिकॉर्डिंग मिली है. इसने यह साबित किया है कि विनय और कविता ने मिलकर महेंद्र की हत्या का प्लान बनाया और उसकी हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें-

टिकटॉक और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मेघा ठाकुर का 21 साल की उम्र में निधन

मल्लिकार्जुन खरगे ने कांग्रेस नेताओं को याद दिलाया "फर्ज", अगले 15 से 30 दिनों में मांगा संगठन व आंदोलन का खाका

किंग चार्ल्स III के राज्याभिषेक के लिए सज रहा "सेंट एडवर्ड क्राउन", 2.23 किलोग्राम है इसका वजन



(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)