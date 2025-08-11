विज्ञापन
गोड्डा में हिस्ट्रीशीटर सूर्या हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत, बीजेपी से लड़ा था विधानसभा चुनाव

एनकाउंटर के बाद पहाड़ी के पास बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के जवान तैनात हैं. किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है.

  • झारखंड के गोड्डा में सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया
  • पुलिस उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने गई थी, तभी एनकाउंटर हुआ
  • पुलिस ने सूर्या पर गोली चलाई जब उसने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की
रांची:

झारखंड के गोड्डा में सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है. हांसदा कई अपराधिक मामलों में फरार चल रहा था. रविवार को सूर्या की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर ललमटिया जंगल में छुपाए गए हथियार को बरामद करने गई थी. इसी दौरान वह पुलिस से हथियार छीनकर भागने लगा. तभी पुलिस ने उस पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने सूर्या हांसदा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

कहां हुआ एनकाउंटर

यह एनकाउंटर जिले के बोआरीजोर थाना क्षेत्र के जिरली समारी पहाड़ी के पास हुआ. एनकाउंटर के बाद पहाड़ी के पास बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के जवान तैनात हैं. किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है. हालांकि पहाड़ी के पास भारी संख्या में भीड़ जुट गई है. गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने सूर्या हांसदा की मौत की पुष्टि की है. शाम चार बजे पुलिस इस बारे में आधिकारिक तौर पर जानकारी देगी.

बीजेपी से लड़ था चुनाव

सूर्या हांसदा ललमटिया थाना क्षेत्र के डकैता गांव का रहने वाला था, उसकी गिनती इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में होती थी. साल 2019 में उसने भाजपा के उम्मीदवार के तौर बोरियो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था. फिर साल 2024 में भाजपा ने उसे टिकट नहीं दिया था. इसके बाद उसने जेएलकेएम (झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा) के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उसे शिकस्त झेलनी पड़ी थी.

