सड़क पर फेंका ' पेट्रोल बम ', की गई फायरिंग, जमीन के टुकड़े को ले झारखंड के जमुआ में कैसे बिगड़े हालात 

गिरिडीह जिले के जमुआ में जमीन पर कब्जे को लेकर दंगल हो गया. यहां दो पक्ष भिड़ गए. मारपीट हुई, वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया. बीच सड़क हवाई फायरिंग हुई, सड़क पर पेट्रोल बम फोड़ा गया. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया. अफरा - तफरी मच गई. यह पूरा मामला पचम्बा - चितरडीह पथ के धरचांची की है. मामले की जानकारी जैसे ही एसपी डॉ बिमल को मिली तो तुरंत ही स्थानीय पुलिस रेस हो गई. खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के साथ डीएसपी मंटू कुमार, जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत, पचम्बा थाना प्रभारी राजीव कुमार, धनवार थाना प्रभारी सतेंद्र पाल, घोडथम्भा ओपी प्रभारी धर्मेंद्र अग्रवाल पहुंचे. पुलिस की टीम पहुंचने के बाद उपद्रव करने वालों को खदेड़ा.

क्या है मामला

जानकारी के अनुसार पचम्बा - चितरडीह पथ पर घोरचांची में जमीन की घेराबंदी की जा रही है. यहां जमीन पर दो दावेदार हैं. दोनों दावेदार बुधवार से ही आपस में भिड़ रहे थे. बुधवार को मारपीट हुई वाहन का शीशा तोड़ा गया वहीं जेसीबी को खदेड़ा गया. इस दौरान भी फायरिंग की चर्चा होती रही. हालांकि पुलिस फायरिंग की बात से इंकार करती रही. गुरुवार को फिर से जमीन पर बाउंड्री देने का काम शुरू किया गया. बुधवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को पुलिस यहां तैनात की गई. जमुआ थाना प्रभारी मणिकांत भी यहां कभी देर डटे रहे. दोपहर में पुलिस की एक टीम को खड़ा कर थाना प्रभारी थाना गए. थानेदार के जाते ही यहां भिड़ंत हो गया. फायरिंग होने लगी. दो बाइक को तोड़ दिया गया. वहीं बीच सड़क पर पेट्रोल बम फोड़ दिया गया.

एक ही राजनीतिक दल के समर्थक

इधर, इस घटना के बाद क्षेत्र में एक राजनीतिक दल की चर्चा जोरों पर हैं. बताया जाता है कि दोनों पक्ष एक ही राजनीतिक दल से सबंध रखते हैं. दोनों पक्ष हिंसक हो चुके हैं और मरने मारने को आतूर हैं. घटना के बाद लोगों की निगाह पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है.

स्पेशल टीम गठित

दूसरी तरफ घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने स्पेशल टीम का गठन कर दिया है. टीम में एसडीपीओ खोरी महुआ के अलावा नगर, मुफ्फसिल, जमुआ अंचल पुलिस को भी शामिल किया गया है. टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी है. खोरी महुआ के एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि जमीन के लेकर लड़ाई हुई है. कुछ लोग भिड़े हैं. डंडा लेकर आए थे और मारपीट हुई है. बाइक को क्षतिग्रस्त किया गया है. फायरिंग के मामले की जांच हो रही है. दोनों पक्ष से कागजात की मांग की गई है.

