बेंगलुरु में राजस्थान के युवक की बेरहमी से हत्या, फुटपाथ पर मिला शव

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में राजस्‍थान के एक युवक की बेरहमी से हत्‍या का मामला सामने आया है. 26 साल के युवक पर अज्ञात हमलावरों ने हथियारों से हमला किया और उसकी जान ले ली. यह वारदात 4 अप्रैल की देर रात वर्थुर थाना इलामें में हुई. इस वारदात के बाद इलाके में लोग सहम गए और बेरहमी से हत्‍या को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान डाला राम पुत्र मागा राम के रूप में हुई है. मृतक राजस्थान के पाली जिले के दिवांडी गांव का रहने वाला था. पुलिस के अनुसार, डाला राम पर बालगेरे मेन रोड पर स्कंदा एलिना अपार्टमेंट के पास एक फुटपाथ पर रात करीब 12:09 बजे हमला किया गया. डाला राम को फुटपाथ पर घायल अवस्‍था में पाया गया. युवक पर हमले के दौरान आरोपियों ने हथियारों से हमला किया.

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बीएनएस की धाराओं में पुलिस ने दर्ज किया केस

हालांकि शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन जांच के दौरान उसकी शिनाख्त की गई. इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 103 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.

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हत्‍या के आरोपियों का पता लगाने में जुटी पुलिस

फिलहाल पुलिस हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने और वारदात को अंजाम देने वाले अज्ञात आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है. मामले की आगे की जांच जारी है.

