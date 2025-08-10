विज्ञापन
बंगाल से अगवा किया, राजस्थान में शादी के लिए 2 बार बेचा, CBI ने 2 साल बाद नाबालिग को छुड़ाया, 5 गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के बर्दवान में नाबालिग लड़की 9 अगस्त 2023 को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. राजस्थान लाकर दस्तावेजों में बालिग दिखाया और शादी के लिए दो बार बेच दिया. सीबीआई को मानव तस्करी के बड़े गिरोह का हाथ होने का शक है.

  • सीबीआई ने अगस्त 2023 से बंगाल से लापता नाबालिग लड़की को राजस्थान के पाली से बरामद किया है.
  • जांच में पता चला कि नाबालिग को दस्तावेजों में बालिग दिखाकर शादी के लिए कई बार बेचा गया था.
  • सीबीआई ने पांच आरोपी गिरफ्तार किए हैं. यह मामला मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है.
सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल के बर्दवान से लापता नाबालिग लड़की को राजस्थान के पाली जिले से बरामद किया है. लड़की अगस्त 2023 से लापता थी. सीबीआई ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है.

जानकारी के मुताबिक, नाबालिग लड़की 9 अगस्त 2023 को ट्यूशन के लिए घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. परिजनों को आशंका थी कि उसे किसी गलत मकसद से अगवा कर लिया गया है. पहले स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच की. फिर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने तहकीकात की. 

लड़की की मां की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को यह केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया. सीबीआई ने 16 फरवरी 2024 को मामला दर्ज किया. जांच के दौरान फोन रिकॉर्ड के एनालिसिस और सूत्रों से मिले सुरागों से पता चला कि हो सकता है लड़की को राजस्थान के पाली में भेज दिया गया हो. इसके बाद सीबीआई टीम ने पाली में दबिश देकर 8 अगस्त को लड़की को एक आरोपी के घर से बरामद कर लिया.

जांच में खुलासा हुआ कि लड़की नाबालिग थी, इसके बावजूद दस्तावेजों में उसे बालिग दिखाकर शादी के लिए हलफनामे तैयार किए गए थे. इतना ही नहीं, उसे दो बार शादी के लिए बेचा गया था. सीबीआई को शक है कि यह मामला किसी बड़े मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है.

सीबीआई ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके नाम भारत कुमार, जगदीश कुमार, मीना दापूबेन, रता राम और दिलीप कुमार  हैं. इन्हें 9 अगस्त को पाली की मारवाड़ जंक्शन अदालत में पेश किया, जहां से सभी को तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल के पुरबा बर्दवान कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए गए.

यह मामला न केवल नाबालिग लड़की की तस्करी और जबरन विवाह का है, बल्कि इससे जुड़े मानव तस्करी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश होने की संभावना है. सीबीआई अब इस नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

