पुणे में कॉलेज के पास खूनी संघर्ष, युवक के सिर में घुसा कोयता

महाराष्ट्र के पुणे के वाघोली इलाके में रायसोनी कॉलेज के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मामूली गाली‑गलौज के विवाद में एक युवक पर कोयते से जानलेवा हमला किया गया. ये हमला इतना भयावह था कि कोयता युवक के सिर में ही फंस गया. यह वारदात रायसोनी कॉलेज गेट के सामने ‘अखंड अमृततुल्य' होटल के पास हुई. बताया जा रहा है कि महज गाली देने को लेकर हुए विवाद में कॉलेज के एक छात्र पर हमला किया गया.

इस हमले में नागेश सुनील जगताप गंभीर रूप से घायल हो गया. डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक के सिर से कोयता निकालकर उसकी जान बचाई. वाघोली पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर मंगेश सांगळे (23) और पवन राठोड (18) को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है.