Nashik News: CCTV में कैद रफ्तार का कहर! सरकारी कर्मचारी के नाबालिग बेटे ने दो बाइक सवारों को कुचला

महाराष्ट्र के नाशिक शहर से एक दिल दहला देने वाला हिट एंड रन मामला सामने आया है. गंगापुर रोड इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. यह पूरी घटना 24 जनवरी की शाम की बताई जा रही है.

इस दर्दनाक हादसे का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार बेहद तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मारती है, जिससे बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर दूर जा गिरते हैं. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.

बिना लाइसेंस चला रहा था कार

घटना के बाद गंगापुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और कार चला रहे नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा है और वह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहा था.

फिलहाल, पुलिस मामले इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. CCTV फुटेज को सबूत के तौर पर शामिल किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. वहीं, इस घटना के बाद एक बार फिर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

