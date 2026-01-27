विज्ञापन
विशेष लिंक

Nashik News: CCTV में कैद रफ्तार का कहर! सरकारी कर्मचारी के नाबालिग बेटे ने दो बाइक सवारों को कुचला

नाशिक के गंगापुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो लोगों को कुचल दिया. CCTV में कैद हादसे में सरकारी कर्मचारी का नाबालिग बेटा आरोपी, बिना लाइसेंस चला रहा था कार.

Read Time: 2 mins
Share
Nashik News: CCTV में कैद रफ्तार का कहर! सरकारी कर्मचारी के नाबालिग बेटे ने दो बाइक सवारों को कुचला
तेज रफ्तार कार का कहर

महाराष्ट्र के नाशिक शहर से एक दिल दहला देने वाला हिट एंड रन मामला सामने आया है. गंगापुर रोड इलाके में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दो लोगों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. यह पूरी घटना 24 जनवरी की शाम की बताई जा रही है. 

इस दर्दनाक हादसे का वीडियो पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार बेहद तेज रफ्तार में बाइक को टक्कर मारती है, जिससे बाइक सवार दोनों लोग सड़क पर दूर जा गिरते हैं. टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

बिना लाइसेंस चला रहा था कार

घटना के बाद गंगापुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और कार चला रहे नाबालिग लड़के को हिरासत में ले लिया गया है. जांच में सामने आया है कि आरोपी एक सरकारी कर्मचारी का बेटा है और वह बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव कर रहा था.

फिलहाल, पुलिस मामले इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. CCTV फुटेज को सबूत के तौर पर शामिल किया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. वहीं, इस घटना के बाद एक बार फिर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nashik Hit And Run, Minor Driving Car, Maharashtra News
Get App for Better Experience
Install Now