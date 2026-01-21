बेंगलुरु में महिलाओं की अंडरवियर चुराकर पहनने और फिर खुद की फोटो लेने वाले को पुलिस ने पकड़ा

भारत में अब अजीब-अजीब किस्म के अपराध और अपराधी हो रहे हैं. पत्नियां पतियों की हत्या से लेकर जुबान तक काट रही हैं. मगर, बेंगलुरु में तो और भी अजीब केस सामने आया है. बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिविजन में हेब्बगौड़ी पुलिस ने एक 23 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. उस पर आवासीय बिल्डिंग से महिलाओं की अंडरवियर चोरी करने, उन चोरी किए गए कपड़ों को पहनने और फिर वही पहनकर खुद की तस्वीरें लेने का आरोप है.

कैसे पता चला

पुलिस के अनुसार, यह घटना तब उजागर हुई जब विद्यानगर के बिल्डिंग टेरेस और घर के आंगनों में सूखने के लिए रखी महिलाओं की अंडरवियर को निशाना बनाने वाले व्यक्ति के बारे में सूचना मिली, जो हेब्बगौड़ी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में है.सूचना मिलने पर, होयसला गश्ती अधिकारियों ने उस स्थान का मुआयना किया, जानकारी की पुष्टि की और कुछ सीसीटीवी फुटेज देखी. फिर वे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रहे.

कई तस्वीरें बरामद

जांच के दौरान, पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसे केरल का रहने वाला बताया. उसका नाम अमल एन अजी है और वह 23 साल का है, पुलिस ने कहा कि प्रारंभिक जांच में कई तस्वीरें मिलीं, जिनमें आरोपी कथित तौर पर महिलाओं का अंतर्वस्त्र पहने हुए दिखाई दिया. रिपोर्टों के अनुसार, उसके निवास की जांच में महिलाओं के अंतर्वस्त्र का एक संग्रह बरामद हुआ. हिब्बगोड़ी पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 303(2), 329(4) और 79 के तहत स्व-प्रेरित मामला दर्ज किया गया है, और आगे की जांच जारी है.

क्यों करता था ऐसा

पुलिस ने कहा कि आरोपी को हिरासत में लिया गया है और जांच के हिस्से के रूप में उससे पूछताछ की जाएगी. पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी आखिर ऐसी हरकत क्यों कर रहा था. इसके पीछे उसका मोटिव क्या था और क्या वो मानसिक रूप से बीमार है या किसी खतरनाक सिंड्रोम का शिकार है.

